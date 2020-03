$!“The Gentlemen”, dispuestos a todo

Esta semana vemos el regreso a las salas de cine del cineasta Guy Ritchie con el género que lo hizo famoso, el del cine del crimen, con el estreno de “The Gentlemen”, película escrita y dirigida por Ritchie y protagonizada por Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Colin Farrell, Hugh Grant y Matthew McConaughey. Aquí vemos cómo Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un expatriado estadounidense, intenta vender su altamente rentable imperio de marihuana en Londres, pero esta decisión provoca conspiraciones, trampas, sobornos y chantajes en un intento de robarle su lucrativo negocio.

Guy Ritchie alcanzó la fama gracias a películas como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998), “Snatch” (2000), “Revolver” (2005), “RocknRolla” (2008), energéticas películas sobre excéntricos personajes que de una forma u otra están relacionados al mundo del crimen. Además de contar con excelentes historias y actuaciones, estas producciones también sobresalieron por el peculiar estilo visual de Ritchie, especialmente la forma que utiliza tomas en donde la imagen se detiene y luego se hace un acercamiento rápido a los personajes. Por cierto, el primer papel de Jason Statham fue en “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998).

Hay que aclarar que aunque para Ritchie este es un regreso a películas pertenecientes al género del crimen, él nunca dejó de trabajar y sus títulos más recientes pertenecieron más al género de la fantasía y la aventura, como “King Arthur: Legend of the Sword” (2017) y “Aladdin” (2019). También filmó “The Man from U.N.C.L.E.” (2015), la cual pertenece al género del espionaje. En esta última película colaboró con Hugh Grant, que pertenece al elenco de este filme. En esta cinta también vemos el regreso de otros actores que han participado en más de una producción de Ritchie: Tom Wu y James Warren. El reparto también incluye a la actriz británica Michelle Dockery, a quien los fans de la serie “Downton Abbey” reconocerán por su personaje Lady Mary Crawley.

Ritchie cuenta una dinámica historia a través de las divertidas actuaciones de un elenco estelar.