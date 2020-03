$!Tom Hanks habla de cómo evoluciona junto a su esposa del coronavirus

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron dados de alta de un hospital australiano el martes, cinco días después de haber sido diagnosticados con el nuevo coronavirus, reportaron medios de prensa.

La pareja ha mostrado mediante las redes sociales cómo trata esta pandemia mientras están en aislamiento. Afirmaron que reparten su tiempo en doblar la ropa lavada, echar una siesta en el sofá, jugar cartas y algo muy importante que de seguro le servirá en un futuro a Hanks es que está dando teclazos en una maquina de escribir que curiosamente su marca es precisamente Corona.

Quizás el actor escriba el guión de una próxima película.

“Hola amigos. Buenas noticias: Una semana después de haber dado positivo, en auto-aislamiento, los síntomas son los mismos. Sin fiebre pero “blah”. Doblar la ropa lavada y fregar los platos conlleva a una siesta en el sofá. Malas noticias: Mi esposa @ritawilson ha ganado 6 manos consecutivas de Gin Rummy (juego de cartas) y me gana por 201 puntos. Pero he aprendido a no untar mucho Vegemite (un extracto de vegetales y especias australiano) en el pan. Viajé con una máquina de escribir, una que amaba. Estamos todos juntos en esto. Allánemos la curva. Hank”, escribió Tom Hanks acompañado de una imagen de la maquina de escribir Corona.

Otras figuras que han dado positivo en la prueba de coronavirus son Idris Elba, Kristofer Hivju, Olga Kurylenko, Kevin Durant, entre otras celebridades.