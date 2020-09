$!Tres series de TV con actores dominicanos

Desde hace un tiempo la industria del cine a nivel mundial se ha venido diversificando con el surgimiento de nuevas plataformas y la necesidad de incluir en sus producciones un elenco más inclusivo. En ese sentido, los actores latinos y en especial los dominicanos, han sabido aprovechar este boom de los productores por historias más reales con roles donde los espectadores se vean identificados sin importar sus razas, colores de piel u orígenes. Con el objetivo de que se incremente tu orgullo patrio, desde Tiempo Libre presentamos tres series que puedes ver actualmente en diversas plataformas donde dominicanos tienen roles importantes.

“Good Girls” trae de vuelta a Jackie Cruz, “la flaca” de “Orange is The New Black”

La última vez que la vimos en pantalla lo hicimos en la última temporada de la exitosa serie estadounidense Orange is The New Black, ahí dio vida a “la flaca”, una presa mexicana amante de la moda; ahora la actriz de origen dominicano vuelve a la pantalla chica en la tercera temporada de la serie “Good Girls”, donde da vida a Rhea, la nueva amiga de Beth, la protagonista.

La serie sigue a tres madres de los suburbios de Míchigan, dos de las cuales son hermanas, a las que les cuesta trabajo ganarse la vida. Están cansadas de que les quiten todo, así que deciden llevar a cabo un atraco improbable robando un supermercado, solo para descubrir que les espera más de lo que esperaban. La serie de NBC puede verse en Netflix.



Manny Pérez, primer dominicano que protagoniza serie en Amazon

El actor nativo de Baitoa interpreta a Sixto Santiago en la serie “Big Dogs”. Un audaz detective que trabaja con ahínco en el combate para erradicar la creciente ola de delincuencia que azota la ciudad más activa del mundo, Nueva York.

“Big Dogs” es una serie que profundiza las variables que provocan una economía subterránea de clubes nocturnos ilegales que cada vez prospera más en Nueva York, por lo que el agente Sixto Santiago debe tomar fuertes medidas contra estos, y es allí cuando conoce a su nuevo socio, Everett More, y descubre que hay numerosas agencias gubernamentales y organizaciones criminales que inundan y compiten por el control de la Gran Manzana.



“Tell Me a Story” con Dania Ramírez

La actriz Dania Ramírez es otra que asume un rol principal en una exitosa serie estadounidense, donde interpreta a Hannah Pérez en la serie Tell Me a Story. Se trata de una serie de televisión en línea estadounidense de suspenso psicológico, basada en la serie española de televisión Cuéntame un cuento. Se estrenó el 31 de octubre de 2018 en CBS All Access. Su papel es el de una veterana del Ejército que regresa a su ciudad natal.