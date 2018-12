$!Un 2018 marcado por los escándalos sexuales

1. Harvey Weinstein

2. Bill Cosby

3. Kevin Spacey

Pero él se defiende. El actor estadounidense Kevin Spacey publicó un vídeo en el que interpreta a Frank Underwood, su personaje de la serie “House of Cards”, para defender su inocencia ante las decenas de acusaciones de abuso sexual en su contra. “Sé lo que quieres. Claro, han tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Es decir, después de todo, hemos compartido todo tú y yo. Te he contado mis secretos más profundos y oscuros, te he enseñado exactamente de lo que es capaz la gente. Te he sorprendido con mi honestidad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar” , refiere una de sus declaraciones en un vídeo con una duración de tres minutos.

El oscarizado Kevin Spacey dejó de ser Frank Underwood en el mejor momento de la serie de Netflix “House of Cards” cuando en octubre del 2017 el actor Anthony Rapp afirmó que en 1986, cuando todavía era menor de edad, fue acosado por Kevin Spacey, durante una fiesta que tuvo lugar en su casa. Esas declaraciones provocaron la reacción del ex protagonista de House of Cards que aseguró que no se acordaba de haber tenido un comportamiento inapropiado en aquella ocasión y que pedía disculpas por lo acontecido.

11. #El MeToo en América Latina: Caso Thelma Fardin- Juan Darthés

En este mes de diciembre, salió el caso que más ha resonado en toda América Latina y que se une al reclamo del movimiento #MeToo. La joven de 24 años que interpretó a Josefina en la serie juvenil argentina “Patito Feo’’, Thelma Fardin, acusó a su excompañero de reparto Juan Darthés de violarla en la última gira de “Patito Feo” en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45.

Esta sería la denuncia más estruendosa en Latinoamérica emitida desde que cobró vida el movimiento #MeToo en Hollywood.

De acuerdo con varios vídeos que colgó en su cuenta de Instagram @soythelmafardin, la actriz, sentada en una habitación con una cámara en frente y entre lagrimas contó lo sucedido, alegando que Darthés se encerró en una habitación de hotel con ella en contra de su voluntad.

Según las palabras de Fardin: “Una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el ‘shorcito’ y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró”, relató la actriz.

Ella concluyó el relato diciendo que alguien tocó la puerta y así pudo salir del cuarto.

El mensaje de Thelma estuvo acompañado del Hashtag “Miracomonosponemos”, haciendo un grito con esta denuncia que fue respaldada con decenas de actrices y actores argentinos repitiendo la frase.

Él se defiende

Según cita El Comercio, en una entrevista el pasado jueves 13 de diciembre del 2018 con el canal A24, el actor dijo que “nunca” violó ni acosó “a nadie” y que fue Fardín quien se le “insinuó” y él le dijo “que no”. “Ella se me insinuó, se me acercó y me quiso dar un beso, y le dije no, ¿qué te pasa?”, aseguró Darthés en una entrevista en exclusiva para el canal A24.

“Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá”, añadió, y reiteró que nunca violó ni acosó “a nadie”.

Juan Darthés había sido denunciado previamente por otras dos actrices. Primero fue Calu Rivero, la actriz de la telenovela “Dulce Amor” y la segunda Anita Coacci (sobrina de Susana Rinaldi), que trabajó con Darthés en Gasoleros (1999), y la también actriz Natalia Juncos (tuvo una experiencia como la de Rivero en una obra en 2005), contaron que el actor las acosó en grabaciones, pasillos y hasta en público, para tener relaciones.

Actualmente, según reseñan los medios internacionales y principalmente los argentinos que le han dado toda la cobertura al caso, el actor argentino viajó a Brasil en compañía de sus dos hijos. Consiguió trabajo en un restaurante de San Pablo, como ayudante de su primo, que es dueño del local. En ese lugar, según los medios, colabora en la organización y administración del local.