$!Un traficante “a las malas” en “The Mule”

Esta semana vemos el estreno de “The Mule”, la película más reciente de Clint Eastwood, la cual no solo dirige sino que también encabeza con un elenco que incluye estrellas como Bradley Cooper, Michael Peña, Laurence Fishburne y Andy García. Este filme cuenta la historia de Earl Stone (Eastwood), un horticultor de 90 años y veterano de la Guerra de Corea que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio. Para poder pagar sus deudas, Stone accede a un trabajo que aparenta ser fácil ya que solo requiere conducir, pero la realidad es que tiene que transportar 3 millones de dólares en cocaína a través de Illinois para un cartel de droga mexicano antes de que lo atrape el agente de la DEA Colin Bates (Cooper). La historia de esta película está basada en las vivencias de Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que cuando tenía 80 años se convirtió en la mula de drogas más antigua y prolífica del mundo para el Cartel de Sinaloa. Asimismo, es la primera vez que Clint Eastwood asume un papel delante de la cámara después de protagonizar la película “Trouble with the Curve” en el año 2012. Esta también sería la segunda colaboración entre Clint Eastwood y Bradley Cooper luego de filmar la producción “American Sniper” en el año 2014.