$!Una ceremonia sin anfitrión, pero con muchas sorpresas

Ha concluido la 91 edición de los Premios Óscar y a pesar de la falta de un maestro de ceremonias ha sido una noche llena de sorpresas y memorables momentos, especialmente si se toma en cuenta el caso de la película mexicana “Roma”.

La película dirigida por el cineasta Alfonso Cuarón tuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia, pero solo ganó en las categoría de Mejor director, Mejor cinematografía y Mejor Película de no habla inglesa, dándole a México su primer Óscar. Por otro lado, la “Bohemian Rhapsody” se llevó la estatuilla dorada en los renglones de Mejor mezcla de sonido, Mejor edición de sonido, Mejor edición y su protagonista Rami Malek fue el ganador del Óscar a Mejor actor.

La otra gran ganadora de la noche fue “Green Book” al llevarse el Óscar de Mejor película, Mejor guion original y Mejor actor de reparto (Mahershala Ali), mientras que en las categorías de Mejor actriz y Mejor actriz de reparto ganaron Olivia Coleman (The Favourite) y Regina King (If Beale Street Could Talk), respectivamente.

Al recibir su estatuilla, Coleman, nerviosa, felicitó a las otras nominadas antes de disculparse con Glenn Close por haberle ganado, causando así las risas y aplausos del público.