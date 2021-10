$!“Venom”, el oscuro antihéroe de Marvel Comics está de regreso

Esta semana se estrena en las salas de cine “Venom: Let there be Carnage”, película dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott y Peggy Lu. Esta película es una secuela de “Venom” (2018) y es la segunda película del Universo Marvel de Sony.

En esta continuación de las aventuras del oscuro antihéroe de Marvel Comics Eddie Brock (Tom Hardy) intenta reavivar su carrera como periodista entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la prisión después de una ejecución fallida.

El guion de este filme fue escrito por el mismo Tom Hardy junto a Kelly Marcel y aunque este es el primer crédito de Hardy como guionista, esta es la quinta ocasión en la que el protagonista de un filme de superhéroes también recibe crédito como coguionista. Los otros cuatro actores fueron: Christopher Reeve, por “Superman IV: The Quest for Peace” (1987); Paul Rudd, por “Ant-Man” (2015); Edward Norton “Incredible Hulk” (2008) y Ryan Reynolds, por “Deadpool 2” (2018).