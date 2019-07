VIDEO | Hemky Madera desmiente a Netflix: “RD es un lugar seguro para trabajar”

El actor dominicano Hemky Madera lamentó los hechos recientes que ocurrieron en República Dominicana luego de que Netflix anunciara la suspensión de una filmación en el país.

Madera dijo: “Me entristece lo que está pasando en República Dominicana. La gente necesita entender que la República Dominicana es un lugar hermoso y seguro para trabajar. Ven y filma aquí, he hecho tres miniseries, tres series y 10 filmes en la República Dominicana y nada me ha pasado a mí o cualquiera de las personas con las que he trabajado”.

El actor ha aparecido en episodios individuales de la exitosa serie de televisión Law & Order: Criminal Intent, The Shield, Brothers & Sisters, My Name Is Earl y The Good Guys, así como en 17 episodios de Weeds como el criminal del cartel mexicano de la droga Ignacio, su papel más conocido.

Personificó a un jugador de béisbol retirado en la serie de televisión de la IFC Brockmire y como Pote Gálvez en la serie de televisión de la Red de los EEUU, Reina del Sur. Además tuvo un papel menor en Spider-Man: Homecoming, que Madera ha declarado que era uno de sus papeles favoritos.

Lea también: La respuesta de DGCINE a Netflix tras suspensión de rodaje en el país

La gigantesca productora cinematográfica Netflix suspendió el rodaje de una película en República Dominicana, alegando razones de seguridad, sin embargo muchos atribuyen la suspensión a la campaña magnificada de muertes de turistas estadounidenses en instalaciones de la región este del país.

Por tal motivo, el país dejaría de percibir cientos de millones de pesos que por ley se cobra a producciones extranjeras.

Las autoridades determinaron que estos turistas murieron en hechos aislados y por causas naturales.

Netflix, ya había rodado en el país el films: “The True Memoirs of an International Assassin”

Otra película rodada en el país de la productora extranjera de gran impacto es “The Return of Xander Cage”.