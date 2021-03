Video | Actor Mark Wahlberg encantado con República Dominicana: construirá casa en Cabrera

El actor estadounidense Mark Wahlberg vino a República Dominicana a filmar su nueva película “Arthur the King”, que recién culminó su rodaje en la Ciudad Colonial luego de dos meses.

Tal ha sido la acogida que ha recibido en Quisqueya que, entre sus planes está construir una casa en Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte de la isla.

Así lo dio a conocer el famoso de Hollywood en una visita de cortesía a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, este viernes, en un descanso de la grabación de la cinta en el parque Colón y áreas cercanas de “la Zona”.

En inglés, Mark reveló: “Vine para Navidad y me quedé en Cabrera, pasé tiempo en Playa Grande, compré un pedazo de tierra y voy a construir una casa”.

El actor de "Ted" dijo a los presentes en un video que circula en las redes sociales que también ha estado disfrutando del paisaje de Las Terrenas, Samaná.

Walhberg ha trabajado en filmes de prestigio como “Infiltrados”, de Martin Scorsese y franquicias taquilleras como “Transformers”.

Culmina Rodaje en RD

Este viernes 19, fotorreporteros de Diario Libre estuvieron en el parque Colón, en la Ciudad Colonial, observando el proceso de filmación de la cinta "Arthur the King".

En ese momento, se preparó un set de filmación dentro del parque Colón, con una especie de ventas de dulces y otros objetos que recogen la esencia caribeña y lo dominicano, además de algunos músicos tocando, donde el actor terminó las escenas que desde la mañana ocuparon varias locaciones de “La Zona” y cerrado parte del tráfico.

Al caer la noche, aún no habían finalizado de grabar las escenas, por lo que el ambiente nocturno al parecer era parte de las tomas.

Los visitantes respetaron el proceso de filmación.

Con un camiseta roja y bermudas, el actor de “Transformers” y “Ted”, lució relajado y saludó desde lejos a algunos fanáticos.

Asimismo, la nueva titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Hectorovna Vargas, estuvo supervisando la filmación.

Desde febrero, Mark está en la República Dominicana. La cinta se estuvo rodando en Las Terrenas, Samaná, y desde allí compartió fotografías y videos de las playas, así como compartiendo con varios comunitarios mientras disfrutaba de una cerveza Presidente.

“Arthur the King”, en inglés, está basada en hechos reales ocurridos al equipo sueco que participaba en el Mundial de Aventura Huairasinchi (Mundial Huirasinchi Explorer).

Wahlberg es un actor, modelo, cantante y productor de televisión. Integró el grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People.

Fue nominado a los Oscar en 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película “The Departed”.

Otras celebridades de Hollywood que siguen en el país filmando son Vin Diesel y Jennifer López.