Video | Actor Mark Wahlberg graba en la Ciudad Colonial de RD últimas escenas de película

Qué alegría recibir en nuestra ciudad a todo el equipo de @Lionsgate @lanticamedia para la filmación de la película "Arthur the King" de la mano del afamado director Simon Cella Jones, con la actuación de Mark Wahlberg ( @markwahlberg ) y Simu Liu ( @SimuLiu ). pic.twitter.com/BmLBz1QP7D

Asimismo, la nueva titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Hectorovna Vargas, estuvo supervisando la filmación.

Desde febrero, Mark está en la República Dominicana. La cinta se estuvo rodando en Las Terrenas, Samaná, y desde allí compartió fotografías y videos de las playas, así como compartiendo con varios comunitarios mientras disfrutaba de una cerveza Presidente.

“Arthur the King”, en inglés, está basada en hechos reales ocurridos al equipo sueco que participaba en el Mundial de Aventura Huairasinchi (Mundial Huirasinchi Explorer).

Wahlberg es un actor, modelo, cantante y productor de televisión. Integró el grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People. Fue nominado a los Oscar en 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película “The Departed”.