$!Video: Antes y después del elenco de la película Más barato por docena

Han pasado 17 años desde que la familia Baker llenó las pantallas de los cines con sus locuras, con una comedia que sigue siendo una de las favoritas de esos domingos con los peques en casa.

Parte del elenco sorprendió a los fanáticos en Instagram al compartir el video de la reunión virtual.

En el audiovisual de pocos minutos varios de los actores [que en su mayoría eran niños al grabar la película] recrearon una de sus escenas más icónicas, todo esto para una buena causa; lo que resulta aún más genial.

Bonnie Hunt (quien interpretó a Kate, la madre) dijo que el elenco se reunió para promover la organización benéfica No Kid Hungry.

Hilary Duff, Kevin G. Schmidt, Morgan York, Alyson Stoner, Jacob Smith, Piper Perabo, los gemelos Shane y Brent Kinsman, recrearon la escena y compararon con fotos de la película, dando a los fanáticos una idea de cuánto han crecido los actores en los últimos años.

“¡Sorpresa! De la familia Baker a la tuya. Estamos todos juntos en esto. #Somosfamilia Ayuda a alimentar a las familias con nosotros” tuiteó Hunt junto con el link para la ayuda.

Steve Martin no apareció en el video, pero su personaje realizó un cameo con una de las gemelas.

“Cheaper by the Dozen” o “Más Barato por Docena” se estreno en el 2003, y dos años después tuvo su secuela “Cheaper by the Dozen 2”. Que cuenta la historia de una pareja que tiene 12 hijos, en su mayoría niños, lo que resulta en un montón de alocadas travesuras, mientras la madre se ve en la necesidad de salir de casa por trabajo dejando a los chicos al cuidado de su padre.

A continuación video del reencuentro.