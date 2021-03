Video | Brea Frank habla de su éxito en la radio de Nueva York: “Soy un fajador”

Al locutor criollo Brea Frank la felicidad le brota por los poros. No solo porque participará en la nueva película “Flow Calle” de Caribbean Cinemas y compartirá créditos con los artistas Zion, Farina y el actor Shalim Ortiz, sino que el programa radial que protagoniza junto al criollo Shino Aguacate es el número 1 en audiencia.

“La gozadera de NY”, que se emite por la X 96.3 FM (de la cadena Univision) de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. superó a la competencia “El vacilón de la mañana” en La Mega, según el último reporte de medición de Nielsen. De igual manera, “El palo con Coco”, del locutor criollo Alipio “Coco” Cabrera también está liderando su horario.

Durante la rueda de prensa para anunciar las grabaciones de la cinta “Flow Calle”, Brea Frank habló para Diario Libre.

“Ahora mismo estamos celebrando. No pasaba 10 años desde que la estación en la que estoy, en el programa “La gozadera de NY” es número 1. Me tocó a mi estar en este barco montado, un reto que asumí hace cerca de tres años y de verdad que estoy feliz, contento, era algo que en algún momento se podía ver imposible, pero yo soy un fajador y un hombre de radio, que es lo que me gusta hacer”, expresó agradecido.

Manifestó su orgullo quisqueyano. “Un dominicano, de aquí (el patio), es el que está en el show de radio número uno de Nueva York”.

Sobre su papel en el cine, comentó que hará de un dj con malicia. “Brea Frank “Me toca hacer de Dj Bowden, que es lo contrario que dembow, quien le da la oportunidad a sus talentos de que se desarrollen, pero también ve en la protagonista (Farina) una oportunidad para obtener otras cosas que no es solo música”, contó a Diario Libre.

Agregó: “Yo creo que es un papel bien interesante, me da la oportunidad de tratar de aprender con tantas estrellas del cine y de la comunicación”.

Aunque Brea es un destacado locutor, en la cinta será lo mismo, pero con una personalidad que nada tiene que ver con él, lo cual considera un reto. “Es un dj canalla y no soy así”, dijo entre risas.

El criollo, además, es uno de los jurados del reality show “Flow Calle” con Luinny Corporán y Melymel, y transmitido por Capricornio TV. Los ganadores del concurso estarán en la película.

El popular animador indicó que ha hecho muy pocas películas, solo tres, entre ellas “Pueto’ pa mi” con Mozart la Para y el Mayor Clásico. “De hecho, yo estudié arte dramático en mi infancia, algo que siempre me gustó, pero no se me había dado la oportunidad de estar en algo que yo pueda aprender”, dijo al indicar que viene con más películas y proyectos.

Brea también está en televisión y participa en el programa “Sal y Pimienta” de Univision.

Sobre la película

Bajo la dirección de Frank Perozo, “Flow calle” es un drama urbano cargado de música y baile, historia original del escritor colombiano Andrés López, también guionista de “El Cartel de los Sapos”, “El Señor de los Cielos”, entre otras grandes producciones. Mientras que la producción general está a cargo de los cineastas Riccardo Bardellino y Leticia Tonos.

“Flow calle” busca exponer la realidad que se vive no solo en los barrios dominicanos sino en cualquier barrio de Latinoamérica, donde vemos jóvenes talentosos con historias increíbles que contar, con sueños que quizás nunca cumplirán y que podrán identificarse con esta película. A su vez esta historia mostrara lo más hermoso de nuestros barrios, destacando la cultura luchadora del dominicano, con mensajes positivos y cargado de valores.