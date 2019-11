Video | Cheddy García reacciona a su cercanía con la muerte

Afectada y agradecida de haberse librado de un accidente que pudo tener una consecuencia fatal, así se encuentra la humorista y actriz Chedy García.

La denominada mamá del humor informó el pasado domingo a través de las redes sociales que nuevamente, ella y su familia casi pierden la vida en un accidente, mientras iban de camino a su casa en Maimón.

“En menos de 3 meses y luego de casi perder la vida con mi familia en un avión... se repite la cercanía con la muerte por tierra”, dijo.

La actriz explicó que hicieron una parada para comprar unos quesos y cuando se disponían a cruzar la calle, un carro venía en el aire a una “velocidad impresionante” y lo único que pudo hacer fue quedarse helada.

“Iba igual con mi familia a mi casa de Maimón y nos paramos en Turey a comprar quesos, cuando estaba parada para cruzar la calle veo este carro a una velocidad impresionante, venía en el aire, y yo me quedé frisada, y cuando se nos iba a tirar encima dios lo bajó hacia el muro de forma milagrosa...porque ese muro no tiene la altura para haberlo detenido. El venía en el aire”, sostuvo García en su cuenta de Instagram.

Su reacción ante los comentarios de supersticiosos

Tras las reacciones de la gente en Instagram la comediante informó que borró publicación de su más reciente accidente, porque anda de lejos de la gente negativa.

“Hay gente que me han escrito diciendo que la tercera es la vencida. Que me va a pasar una vaina a la tercera vez y me voy a joder”, señaló.