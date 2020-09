$!Video | El testimonio del chofer que intentó impedir el asalto a Mariasela Álvarez e hija

La comunicadora y productora de televisión, Mariasela Álvarez, mostró el pasado lunes en su programa “Esta noche Mariasela” los videos del momento en que un delincuente la atracó a mano armada junto a su hija Rebeca y luego lanzó dos disparos al aire. Afortunadamente salieron ilesas y el ladrón está detenido.

Una hora después, el hombre asaltó a la familia del productor de televisión Tuto Guerrero.

En ese instante un chofer iba pasando y le llamó la atención al ladrón, intentando impedir el asalto.

Al detenerse, el camión recibió un disparo, de modo que Mariasela Álvarez lo contactó para agradecerle por el gesto de valentía.

Guillermo Batista, es el nombre del chofer que labora en Roa Ingenieros, que a su vez son contratistas de la empresa telefónica Claro, quien contó su testimonio en “Esta noche Mariasela”.

Al ser cuestionado sobre la razón de detenerse dijo que lo hizo porque vio a dos mujeres indefensas.

Narró que al ver la acción pensó en “tirarle la camioneta encima al atracador”.

También contó que vio al joven con el arma y que cuando le tiró el disparo que dio a la puerta derecha del camión y que se quedó atravesado entre un metal de la puerta. Esto impidió que fueran impactados por la bala.

Guillermo Batista iba con dos personas más en la cabina. “Mis compañeros se asustaron bastante”, dijo.

El señor, de poco hablar, agregó que presentó una querella y explicó a la Policía lo sucedido ese sábado.

Batista afirmó que su deseo era “caerle atrás” al motor, pero luego prefirió no hacerlo para no buscar problemas, debido a que ya el camión había recibido un disparo. “Cuando vi que no me pasó nada ni a los compañeros míos dije -déjame dejarlo tranquilo-”, contó.

Mariasela, agradecida, le dijo: “Roa Ingenieros debe saber que tiene tremendo empleado y Claro debe saber que tienen contratistas que tienen tremendos empleados”. Resaltó el mensaje de una persona que dice conocerlo, que lo calificó como alguien honesto y serio.

Guillermo Batista tiene dos hijas y es oriundo del pueblo Villa Jaragua de Neyba. Sobre su capacidad de ayudar a los demás confesó: “Mi papá me crió así”.

“Los héroes no tienen que tener súper poderes, sino amor por el prójimo, que es lo que nos falta”, concluyó Mariasela.

Ramón Orlando Santos Ramírez, también apodado Ariel, Pedro Pablo o Pototo, es el nombre identificado por la Policía Nacional, por presuntamente ser el responsable del atraco a Mariasela Álvarez.

Ramírez deberá responder este miércoles ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional por el referido atraco. La institución del arden afirmó que tiene ocho fichas por hechos similares.