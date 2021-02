$!Video | Mark Wahlberg “chilling” en República Dominicana

El actor y rapero Mark Wahlberg se encuentra en la República Dominicana, donde se le ha visto disfrutar de las cosas típicas del país.

En un video que ha subido el propio actor a su cuenta de Instagram se le ve muy relajado compartiendo con amigos y lugareños, mientras brinda “a pico de botella”, con una cerveza Presidente, promocionando varias marcas.

De acuerdo a lo que ha trascendido el intérprete se encuentra en Las Terrenas rodando la película “Arthur the King”.

“Arthur the King” está basada en hechos reales ocurridos al equipo sueco que participaba en el Mundial de Aventura Huairasinchi (Mundial Huirasinchi Explorer).

Wahlberg es un actor, modelo, cantante y productor de televisión estadounidense. Integró el grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People. Fue nominado a los Oscar 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película The Departed.