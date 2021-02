Video | Ozuna de nuevo en el cine en película “Tom y Jerry”

El cantante urbano Ozuna regresa a las salas de cine con su participación en la película de animación “Tom y Jerry”.

El artista de sangre dominicana y boricua compartió en sus redes sociales el “Behind The Scenes” o detrás de cámara de su experiencia en el set de cinta.

La película se estrena este viernes 26 de febrero en HBO Max y cines de RD, Estados Unidos y Puerto Rico.

Ozuna es un gran seguidor de ambos personajes “tanto que cuando llegó al set de grabación en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, Inglaterra, llevaba puesta una camiseta de Tom y Jerry antes de usar el vestuario para su escena”.

Se trata de una cinta dirigida por Tim Story.

“Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda a esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”, declaró Ozuna sobre su participación en la película.

El reguetonero Nicky Jam dará vida a un gato rival de Tom y Jerry.