$!Video | ¿Qué hace el actor Fernando Colunga en República Dominicana?

Aspectos de su vida personal

Es sabido que el mexicano no es dado a hablar de su vida personal, así lo dejó claro durante la conversación en el programa que lidera la veterana comunicadora Mariasela Álvarez, sin embargo, aclaró que eso se debe a que, considera que lo más importante de una figura pública es mostrar su talento con el público, y que lo demás pasa a un segundo claro.

Señaló que pese a lo que se cree, él no se limita de salir con su pareja, y que no tiene ninguna red social porque no tiene el tiempo para dedicarle.

No negó que varios de los rumores de relación con protagonistas de sus telenovelas como Thalía, Adela Noriega o Blanca Soto sean ciertos, pero aseguró no le corresponde a él hablar de esos tópicos, más que nada por respeto a ellas. “Si mis exparejas tienen algo que decir lo dirán”, reiteró.

En la actualidad Colunga de 53 años de edad se encuentra alejado de las telenovelas. Su ultima producción fue Pasión y poder, del 2015. Entre las producciones más exitosas que ha protagonizado están: María la del barrio, Esmeralda, La usurpadora, Abrázame muy fuerte y Mañana es para siempre, entre otras.

Vote a continuación por la telenovela protagonizada por el actor mexicano que más le gustó.