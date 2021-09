Wendy Regalado, una actriz dominicana que brilla en telenovelas y series internacionales

Perseguir un sueño la hizo salir de su zona de confort y dejar la República Dominicana para embarcarse en una aventura que le ha dejado muchas experiencias y satisfacciones profesionales. Wendy Regalado es una comunicadora y actriz dominicana que por su talento y constancia se ha abierto un espacio en el competitivo mundo actoral de los Estados Unidos.

Para el público local su rostro es conocido por su participación en la exitosa serie juvenil de “Nickelodeon”, “Grachi”, donde encarnó a Lucía, un papel que casi no acepta, y que al final se ha convertido en su personaje más emblemático.

En conversación para Diario Libre Regalado habló de sus motivaciones para ir al mercado internacional, sus proyectos y los deseos de ser parte del cine dominicano.

“En el momento que yo decidí irme del país no veía en ese momento (la industria del cine no estaba desarrollada) el desarrollo de lo que yo quería como actriz. Si existía el teatro, pero yo quería un poco más, me fui a estudiar a los Estados Unidos, y allá vi que podía desarrollar más mi carrera. Me quedo en Miami y comienzo a entrar a proyectos de televisión, participar en obras de teatro y contar con un equipo de trabajo”, señaló.

Pero confiesa que no fue fácil. “Eso me tomó años, no fue tan rápido, pero para lograr las oportunidades que necesitaba tenía que estar ahí”.