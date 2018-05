William Levy y Dalisa Alegría producirán película sobre narcotráfico y violencia

SANTO DOMINGO. Dalisa Alegría Productions anunció su alianza con William Levy Entertainment para la filmación de la película Killing Sarai, que en estos momentos está en la etapa de posproducción, y de cuyo trabajo ya se tiene el primer corte.

Killing Sarai es la primera novela en la serie In The Company Of Killers de J.A. Redmerski, y fue adaptada a una producción que se estrenará en la República Dominicana, en idioma español, y luego en el mercado internacional.

Los derechos de esta adaptación fueron adquiridos por William Levy, quien también interpreta al actor principal de la película, Víctor Faust, junto a la actriz Alicia Sanz, que encarna a Sarai N. Cohén. En la cinta también destacan Dalisa Alegría, como Lydia, la mejor amiga de Sarai; y Adrián Lastra, como Niklas, hermano de Víctor.

“Killing Sarai contó con la dirección de Matías Moltrasio y Sebastian Cabrera Chelin”, destacó la productora y actriz dominicana Dalisa Alegría; quien además informó que la musicalización se realizó en Los Ángeles, mientras que la masterización se hará en Argentina.

Gracias a sus relaciones comerciales con Levy, Alegría ha podido crear una alianza estratégica para la adaptación de Killing Sarai, uno de los 10 best seller de New York Times, logrando con esto hacer un aporte importante a la industria del cine dominicano.