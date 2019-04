$!“Wonder Park”: atracciones llenas de magia

En esta nueva película animada seguimos las aventuras de June (Brianna Denski), una niña muy creativa que en un bosque descubre un increíble parque de diversiones del que había escuchado historias cuando era más pequeña, pero que en algún momento fue abandonado.

El parque ahora está lleno de impresionantes atracciones y animales parlanchines, pero ahora June deberá salvar este mágico lugar de una gran amenaza. Aunque este largometraje es un proyecto de Paramount Animation y Nickelodeon Movies, también es una coproducción entre Estados Unidos y España, por lo que el estudio español Ilion Animation Studios produjo la animación. Este filme también va a generar una serie animada que se estrenará en el canal de Nickelodeon y es la primera de dos películas de Nickelodeon que se estrenarán este año; la segunda es “Dora and the Lost City of Gold”, que está basada en la serie animada “Dora, la Exploradora”. De todas formas, habrá que ir a un cine para confirmar si “Parque Mágico” logra capturar la imaginación del público.