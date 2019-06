$!“X-Men: Dark Phoenix”, el lado oscuro del poder de un héroe

Los mutantes más famosos de los cómics regresan a la gran pantalla con el estreno de “X-Men: Dark Phoenix”, película dirigida por Simon Kinberg y protagonizada por Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y Nicholas Hoult. En esta secuela los X-Men se enfrenta al peor enemigo de todos, uno de sus miembros.

Todo empieza cuando el equipo regresa de una misión de rescate en el espacio y la mutante Jean Grey comienza a desarrollar increíbles poderes que la corrompen hasta el punto de que la convierten en una nueva entidad, el Fénix Oscuro. Ahora los X-Men tendrán que decidir si la vida de un miembro del equipo vale más que todas las personas que viven en el mundo. Como ha ocurrido en las últimas tres películas de la franquicia, los eventos de este filme ocurren en una década diferente, en este caso la historia del filme se inicia en el año 1992, el mismo año en que en el mundo real se estrenó la serie animada de los X-Men. Asimismo, este será la primera entrega de la franquicia que no contará con la participación del actor Hugh Jackman ni con ninguna aparición o referencia a su popular personaje, Wolverine. Por otro lado, esta es la primera película relacionada a Marvel Cómics de Jessica Chastain, ya que anteriormente rechazó los roles de Maya Hansen en “Iron Man 3” (2013) y Hope Van Dyne en “Ant-Man” (2015).

La trama del filme es una adaptación de una de las sagas más populares de los X-Men, “The Dark Phoenix Saga”, escrita y dibujada por dos legendarios creadores de cómics, Chris Claremont (guion) y John Byrne (ilustraciones). Esta historia también fue adaptada en la película “X-Men: The Last Stand” (2006), pero ese capítulo fue borrado de la continuidad de la franquicia después de los acontecimientos de “X-Men: Days of Future Past” (2014). Ya que 20th Century Fox ahora es propiedad de The Walt Disney Company. Es posible que “X-Men: Dark Phoenix” sea la última película de los X-Men que se estrene por un buen tiempo y también es muy probable que esta sea la última vez que veamos a este elenco interpretando a los heroicos mutantes. Además, aún no se sabe si los X-Men y Deadpool oficialmente pasarán a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.