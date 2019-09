$!“Yesterday”, el poder de la buena música

Esta semana llega a las salas de cine una comedia fantástica que celebra la magia de la música del legendario grupo The Beatles y se trata de “Yesterday”, película dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheeran. Aquí conocemos a Jack Malik (Himesh Patel), un músico fracasado que, sufre un accidente durante un apagón eléctrico mundial y cae en coma. Al despertar Jack descubre que es la única persona en el mundo que recuerda la música de The Beatles y decide sacarle provecho a su extraña situación haciendo creer que las canciones del legendario cuarteto son de él. En esta película el actor Himesh Patel no necesitó ayuda para cantar ni para tocar la guitarra ni el piano, así que cuando lo vemos en escena interpretando una canción, realmente es él. Aunque en el filme solo se utilizan 16 canciones de los Beatles, Danny Boyle había asegurado los derechos de veinte. Aun así, aparte de aprobar que su música fuera utilizada en la película los Beatles no tuvieron aportes creativos en “Yesterday”, aunque Paul McCartney, Ringo Starr y representantes de John Lennon y George Harrison así como por las propiedades de Lennon y Harrison le dieron su bendición a esta producción. Asimismo, algunos personajes de esta obra comparten sus nombres con canciones del cuarteto de Liverpool. Por ejemplo, Ellie (Lily James), la mejor amiga de Jack, lleva el nombre de “Eleanor Rigby”.