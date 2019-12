$!Zac Efron estuvo al borde de la muerte

El actor le gusta vivir a lo extremo, pero esta vez estuvo muy cerca de no contarlo. Efron se enfermó de una “forma de tifoidea o una infección bacteriana similar” justo antes de Navidad, según The Sunday Telegraph. La fiebre tifoidea, que provoca una bacteria llamada Salmonella typhi, puede ser potencialmente mortal si no es tratada a tiempo. Por suerte para él, pudo ser trasladado en un vuelo de emergencia aBrisbane, Australia. Allí recibió el tratamiento necesario.

Paradójicamente el actor firmaba el documental “Killing Zac Efron” (Matar a Zac Efron), y por poco esto ocurre. La serie seguirá a Efron a medida que se adentra “en la selva de una isla remota y peligrosa, quedando completamente aislado durante 21 días”, según The Hollywood Reporter.

El actor ya se encuentra en casa y gracias al tratamiento a tiempo, pudo volver a Estados Unidos en la víspera de Navidad.

“Tiendo a prosperar en circunstancias extremas y a buscar oportunidades que me desafíen en todos los niveles”, dijo Efron sobre el show antes de viajar, en noviembre pasado. Y agregó: “Estoy emocionado de explorar cualquier territorio inexplorado y descubrir qué aventura inesperada me espera”.

“Killing Zac Efron” se transmitirá en Quibi, una plataforma de video móvil de formato corto.