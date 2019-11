$!Zoé Saldaña denuncia cuenta que comparte fotos falsas de ella

La actriz de origen dominicano Zoé Saldaña denunció por su cuenta de Instagram que una persona desconocida está compartiendo fotos falsas de ella, en las imágenes la protagonista de Avatar se muestra desnuda.

Junto a un capture de pantalla de la cuenta del "hacker", Zoé aseguró que estas fotos no son reales y que nunca se ha tomado ni se tomaría fotos así.

"Quien quiera que seas, deja de publicar esta imagen falsa de mí. Nunca tendré fotos como estas tomadas de mi cuerpo o de mí", escribió la actriz.

En el mensaje negó ser una víctima porque no sufre en silencio, denunciando a quien está actuando de forma ofensiva e insultante tanto con ella y como con cualquier mujer que no puede alzar su voz.

"Esta no es una imagen real para cualquiera que lea esto. Esto es violento, ofensivo e insultante para las mujeres. Le informaré que no soy una víctima y no sufro en silencio. Me defiendo y defiendo a todas las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. No se esconderá como un cobarde en esta plataforma y pensará que puede salirse con la suya ", escribió la actriz que ha protagonizado importantes películas como Star Trek, Avatar y Guardianes de la Galaxia, situadas entre las más taquilleras del cine en el mundo.

La actriz, luego de varias horas y cientos de comentarios borró la imagen de su perfil.