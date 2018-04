Zoe Saldaña dice ha sido discriminada en Hollywood porque su color de piel no vende

NUEVA YORK. Zoe Yadira Saldaña Nazario, nombre de pila de la actriz de origen dominico boricua que figura en parte de las mejores producciones del mundo, dijo que ha sido discriminada por productores de Hollywood, quienes alegan que el color de su piel no vende.

Saldaña, hija del dominicano Aridio Saldaña y la puertorriqueña Asalia Nazario, estrella de súper producciones como Avatar, Guardianes de la Galaxia, Star Trek y otras películas de inversiones millonarias y primeras en la taquilla, señaló en una entrevista publicada el viernes por el sitio Porter Edit que, “ellos siempre tienen excusa”.

La actriz afirmó que “Elizabeth Taylor tampoco calificaba para el papel de Cleopatra”, en referencia a la recordada actriz Elizabeth Taylor, una de las divas más hermosas y un símbolo sexual a nivel mundial en su época.

Manifestó a través de la entrevista concedida al medio que todavía enfrenta dificultades para ser convocada a audiciones y representar ciertos papeles.

“Creo que tiene mucho que ver con la raza”, dijo Saldaña de 39 años de edad: “El color no se vende, ellos se esconden detrás de esa excusa, pero en realidad, si estás en una posición de liderazgo eso significa que tienes la responsabilidad de guiar la narración y darle forma y ponerla en el camino correcto”.

Agregó que “cuando no estás estableciendo esa tendencia, entonces no eres diferente de los grilletes que te vinculan”.

La estrella de Avengers: Infinity War explicó que el problema fue más un obstáculo al principio de su carrera, y narró: “Cada vez que leí un guión, incluso si era una pieza de la época, lo leí pensando que iba a ir después del papel principal. No fue hasta que me encontré con la introducción de un papel étnico de apoyo que me di cuenta, -oh- ni siquiera me permitieron tratar de obtener ese papel principal, porque ‘quieren ser tradicional por parte’. ... Fue una píldora muy difícil de tragar”.

Continuó hablando que, en el país, “donde prometí lealtad todos los días desde que tenía cinco años, me dijeron cuando estaba tratando de lograr mi sueño americano que si no era una estadounidense tradicional era muy dañino para mi carrera”.

“Nunca aceptaré que no soy algo tradicional. Vengo de donde vengo, no puedo cambiar eso. Pero si me dices que de dónde vienes es el único lugar correcto, y por lo tanto no encajo en ese molde tradicional, vamos a establecer, muy claramente, que eres tú el que está equivocado. Porque todo sobre mí y de dónde vengo es igual de correcto”, dijo en una publicación del sitio Porter Edit.

Ella asegura que no siempre ha sido vista como la elección correcta para los papeles de color.