Zoe Saldaña sobre Junior: “Su pérdida es una pérdida para todos nosotros”

SANTO DOMINGO. La actriz de ascendencia dominicana Zoe Saldaña, alzó la voz este viernes por el caso del adolescente de 15 años de origen dominicano asesinado la semana pasada, Lesandro Guzmán Feliz (Junior).

Ella, como latina, se ha unido a estrellas de Hollywood como Jennifer López, Alex Rodríguez y Cardi B en favor de la familia del menor a quien su vida fue apagada trágicamente ante los ojos de unos bodegueros. “(Junior) Lesandro Guzmán Feliz. Te honro...tu vida y tus sueños. Te has ido demasiado pronto, no serás olvidado. Para tu madre, Lesandra Feliz, estamos tristes contigo. Tu pérdida es una pérdida para todos nosotros. Gracias a @nypd por no descansar hasta que se haga justicia”.

La protagonista de “Avatar” y quien recientemente recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, le agradeció a la policía de Nueva York por su trabajo constante en la resolución del caso, donde se han arrestado a ocho jóvenes que le dieron muerte a Junior entre puñaladas y machetazos.

Este miércoles, Junior fue sepultado en medio del pedido de justicia de cientos de personas en el condado del Bronx con la consigna #JusticeforJunior (Justicia para Junior).