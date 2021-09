$!Cirque du Soleil tendrá su residencia en Downtown de Punta Cana

En un encuentro con la prensa realizado este domingo, el empresario artístico Saymon Díaz anunció la llegada al país del Cirque du Soleil, con el espectáculo “Kooza” que se presentará una gran carpa que estará instalada en el Downtown Center de Punta Cana desde el 7 de enero de 2022.

Al hacer el anuncio, Díaz avanzó que desde este lunes el público podrá adquirir las boletas a través de la plataforma tuboleta.com.do, con una promoción de descuentos para los usuarios de la tarjeta Visa.

Koozå es una producción itinerante de la compañía canadiense dirigida por David Shiner, estrenada el 19 de abril de 2007. Al país llegará un equipo de artistas y técnicos de unas 150 personas. Subirán al escenario 60 personas para protagonizar el espectáculo.

“Se acabó la espera, vuelven los espectáculos en vivo de alta calidad y cuando se habla de calidad, Cirque va en la delantera. Han sido dos años de cierre para la industria del entretenimiento y ahora nuestro propósito es poder retomar nuestra agenda con una cartelera artística atractiva como lo es la del espectáculo Kooza”, dijo Saymon Díaz, presidente de SD Concerts.

Manifestó que para las presentaciones utilizarán los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades del Gabinete de Salud para evitar posibles contagios con la COVID-19.

Díaz recordó que además de sus actividades en la capital, en el extranjero o cualquier destino en el país, continuará apostando en Punta Cana, porque uno de sus propósito allí, es que esa región se convierta en un escenario como Las Vegas, lugar en el que se presentan grandes producciones artísticas.

“Realmente esto es parte de lo que nosotros venimos vamos seguir trabajando en Punta Cana con el tema turístico. Yo me atrevo a decir que en la zona y en la capital, el año que viene nosotros vamos a traer a los artistas más importantes, entre ellos figuras que no han venido a nuestro país. Desde el 7 de abril y hasta el 10 de abril vamos hacer cinco funciones a la semana en un escenario con el doble de la capacidad que tuvo la carpa utilizada para la residencia en Hard Rock Hotel Punta Cana. La carpa estará ahora en Downtown Center estamos trabajando ya para su instalación, lugar contará con un amplio parqueo y todas las facilidades para que las familias puedan disfrutar a plenitud del espectáculo”, señaló.

Promoción turística

En la estrategia de promoción de la empresa SD Concerts que dirige Díaz está contemplado la oferta de paquetes turísticos en los que está trabajando, así como alianzas con operadores del sector para lograr atraer los extranjeros que visiten el país.

“Como país tendremos la oportunidad, por el tiempo de la pandemia, de disfrutar un es show que solo se presenta en Estados Unidos, Europa y Asia. Fuera de ahí llega a Brasil, Argentina, Chile y México, somos los primeros en la lista de la nueva gira que están anunciando. La historia se va a desarrollar en una gran carpa”, puntualizó Díaz al recordar que se trata de uno de los retos más grandes que ha manejado en su carrera como empresario artístico.

En los 20 años que tiene trabajando en el entretenimiento, Saymon Díaz ha presentado grandes espectáculos multitudinarios, pero consideró que este tiene muchos retos por todo lo que implica su montaje.

Para esta ocasión ha encontrado el apoyo del presidente Luis Abinader, así como de los empresarios involucrados en el área turística, debido a que tiene un impacto importante con lo que es la visita de extranjeros y dominicanos al país. “Las ideas es poder integrar a todos los sectores para con promuevan este espectáculo”.

“Al turismo le hace falta oferta complementaria y es por eso, por ejemplo, que en febrero del próximo año tendremos un concierto, para equilibrar las propuestas. Esos conciertos seguirán en el campo de golf del Hard Rock Hotel Punta Cana”.

Después de la pandemia

Luego de dos años de cierre de la industria naranja, el país comienza la reapertura con obras, conciertos, espectáculos en las principales salas.

Saymon Díaz aprovechó es tiempo para replantear su agenda y ha decidido desarrollar una serie de actividades que tienen que ver con el soporte a través de servicios.

A partir de octubre anunciará la presencia en el país de una agrupación del mercado anglosajón de mayor trascendencia en el mundo, así como otras propuestas, cuyos nombres no quiso revelar. “Ese será el evento más grande que se va anunciar. Tendremos entre 15 y 20 conciertos el próximo año”.

“La realidad es que para mí fue un descanso necesario que nos ayudó a organizarnos. Siempre he querido implementar muchas cosas en los procesos, los eventos salen según el empresario, pero no existe regulación de nada. Yo que tengo mucha experiencia en muchos países decidí asumir una nueva estructura para ponerlo en práctica en aquí. Pero en lo que tiene que ver con el espectáculo, creo que el negocio viene más grande que nunca porque la gente tiene deseos de disfrutar”, dijo.

Virtual o presencial

Los momentos más críticos de la pandemia fueron aprovechados por artistas y empresarios para ofrecer conciertos virtuales. Para Saymon la iniciativa nunca sustituirá las actuaciones en directo de los artistas.

“Hay una cosa que tu no podrás sustituir y es la experiencia de ver a un artista en vivo. Yo hacía los streaming por compromiso, pero eso para mi no sirve. Tu ver un concierto en streaming es presenciar un video en YouTube. La experiencia en vivo nada lo va a sustituir, eso nunca va a cambiar. Disfrutar con la gente, sentir su calor, eso no va a cambiar. Hubo muy buenos conciertos, pero esa es la realidad. Han sido dos años de muchas pérdidas, pero ya estamos regresando con una nueva visión. Hoy, por ejemplo, me enfocaré en eventos puntuales”.

El lío con Ricardo Arjona

Saymon Díaz tiene una litis con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, en el que ambos se acusan de violación de contrato. El caso está en los tribunales dominicanos, sin que hasta ahora exista una sentencia definitiva.

Sobre el tema, el empresario dijo que es admirador del cantante, pero que los negocios son negocios.

“Eso está en manos de abogados, Arjona como artista tiene mi respeto, es otra cosa. Nosotros hemos tenido muchos acercamientos y desde nuestra parte hemos querido resolver eso, pero si no me equivoco la última vez que mi abogado le propuso una resolución, el abogado de Arjona propuso, teniendo yo la demanda, que yo le avanzara dos millones de dólares para futuros conciertos y que tumbara la demanda...pero la verdad es que si él quisiera arreglar eso yo no tengo tema, pero si yo dejo que Arjona, quien le pagué un dinero, no me devolvió el dinero, lo que fuera, si yo aceptara eso, que pasará con los demás artistas. Que hubo un manejo mal de su oficina, sí. Esto no es un asunto de ego, es que tengo que defender mi negocio. Me da pena eso, porque yo soy fan de Arjona. Yo no tengo ganas de pelear con ningún artista”, comentó al recordar que el cantautor ha confrontado procesos legales en otros países.

Del espectáculo

Las funciones se ofrecerán los fines de semana en los siguientes horarios: viernes 8 :00 p.m.; sábado 4 :00 p.m. y 8 :00 p.m.; y domingo 11 :30 am y 3 :00 p.m. Los precios de las boletas comienzan a partir de $2,400 pesos con el descuento aplicado. Para obtener más información sobre los horarios de nuestros espectáculos, las entradas y medidas de salud y seguridad, visite tuboleta.com.do. El Cirque du Soleil agradece especialmente al Banco de Reservas y Visa, por su apoyo.