$!Clarissa Molina habla de su novio

La presentadora de televisión dominicana Clarissa Molina confesó que su familia todavía no conoce a su novio y ya será el año que viene, porque ella irá a verles sola a Nueva York.

Según publica People en Español, la presentadora que estará a cargo de entrevistar a los cantantes que pasen por el Latin Grammy a través de la edición de El Break de las 7 (Univision) este jueves, dio pistas de la profesión del afortunado que la conquistó.

“Anda por aquí detrás de cámaras, anda trabajando, anda haciendo sus propias cosas, eso es lo bueno. Cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien, que cada uno tenga su propia edición, sus trabajos”.

Sobre este nuevo reto profesional detalló: “El Break de las 7 ha sido tan exitoso, y que ahora vayan a hacer la edición de Latin Grammy y me hayan elegido como su conductora oficial me encanta”, dijo la artista a MezcalTV.

Sobre sus planes para Navidad, señaló lo siguiente: “Yo me voy a Nueva York, si Dios quiere, mi papá viene de Santiago [República Dominicana] a Nueva York, llega a principio de diciembre y yo estaré por allá porque ya me hace falta mi familia. Me quedo por allá hasta principio de enero”.

No irá acompañada

“No lo sé, no he hablado de eso. No se ha dado la oportunidad [de que se conozcan], ¡en su momento vendrá!”, reiteró.