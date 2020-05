$!Clarissa Molina ocupa la portada de los 50 Más Bellos de People en Español

View this post on Instagram

Dios que alegría y bendición!!!!!!! GRACIAS! Que honor ser portada de la edición de los #50MasBellos de @peopleenespanol para mi es un honor y un sueño hecho realidad. Gracias @armandocorrea y todo su equipo por hacerlo posible, y por apoyarme desde el día 1 en mi carrera, gracias de todo corazón. Gracias al #TeamClarissa que de una manera muy especial siempre hacen que todos mis sueños se cumplan, esto es de ustedes!!! Los llevo en mi corazón siempre ❤️. A todo el equipo de @elgordoylaflaca que me apoyan hasta más no poder, me ayudan a crecer profesionalmente y me dan la plataforma dia a día para poder hacer lo que amo. Y mi equipo de trabajo (ustedes saben quienes son) GRACIAS MIL por correr a cien millas a mi lado con todas mis ideas y sueños. Mi familia y mis amigos que son como familia, los amo, tenemos otro logro más! Se lo dedico a todos ustedes que creen en esta guerrera! Si se puede, nunca dejen de soñar! Fotografia: @yaelduval Estilismo: @styledbymannelik Maquillaje: @poutdr Peinado: @nadielhair