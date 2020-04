$!Coachella recordará sus mejores momentos a pesar del COVID-19

El mundo de la música está detenido por completo, por lo menos en cuanto a presentaciones en vivo se refiere para poder cumplir con la norma del distanciamiento social, pero esto no significa que no se puede volver a disfrutar de mejores tiempos, porque el recuerdo no es tan lejano, aunque lo parezca.

Pensando en entregarle a sus fans una nueva recarga de buena vibra, los organizadores del mítico festival de Coachella ha creado un especial en el que recogen lo mejor de los últimos 20 años del evento. Y aunque el evento se realizará finalmente en octubre, YouTube acaba de anunciar la proyección del documental “Coachella: 20 years in the desert”, con fecha de estreno para este viernes 10 de abril.

"Coachella: 20 years in the desert" compila actuaciones y entrevistas con artistas desde la edición de 1999 hasta la de 2019, donde figuran Billie Eilish, Beyonce, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck y Radiohead, han hecho historia.