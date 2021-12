Este año podemos hacer una trampita: a cada uva de la tradición de Año Nuevo le pondremos su asignación por adelantado.

Esperar que llegue el momento para atragantarnos con los deseos no es lo más efectivo. Nos toma de sorpresa y vamos pensando lo que nos llegue a la cabeza. Un traguito de algo y ya la mitad se ha olvidado. Al amanecer quizá nos queden algunos recuerdos de esas 12 cosas que queremos lograr en el año. ¿Cuántas crees que alcanzarás?

El inicio de un año siempre trae a la mente ponernos objetivos. Mientras que los fines de año nos muestran qué tan efectivos hemos sido en alcanzarlos. ¿Ya sacaste tu balance?

Suele pasar que al pensar en lo que nos propusimos ni siquiera lo recordamos. Mucho menos dimos pasos para lograrlos… ni hablar de haber logrado todo lo propuesto.

No quiero abrir malas interpretaciones, no es que no logramos nada en el año completo, es que en la mayoría de los casos no logramos lo que nos planteamos. Pero sí logramos otras tantas cosas. ¿Eran las que hubiésemos querido? Esa es la pregunta que podemos hacernos hoy si queremos priorizar y lograr algo de acuerdo a nuestros más fervientes deseos.

Vamos a jaquear nuestra mente hoy para lograr lo máximo posible en el próximo año.

1. Anota tus 12 uvas. Ponle nombre a cada deseo. Organízalo… repiénsalo. Colócalos en orden de prioridad. Pon nuevos, borra, reorganiza. No son 12 segundos los que utilizarás para tan importante tarea, es mucho más. Grandes logros del año no serán cuestión de alucinaciones en medio de la euforia de las campanadas.

2. Ponle fecha de inicio. No todo se hará al mismo tiempo. Es el momento de definir con mucha frialdad el día que comenzarás a dar pasos para alcanzar cada uno de esos sueños que te acabas de proponer.

3. Coloca su fecha de término. No hay tarea que tarde más que aquella que más tiempo tenemos para realizar. La vamos pateando porque tenemos tiempo. Hasta que no es urgente no le ponemos la mano… la excusa es que hay otras que son urgentes. Pues estos sueños propuestos ya son urgentes.

4. A cada una dedícale una página. Llegó el momento de planificar. Necesitamos un mapa que nos indique la ruta que seguiremos. Debemos poner los pasos a dar, con fecha específica. Ahí nos daremos cuenta de que llegar al objetivo puede ser hasta más fácil de lo que pensamos al ponerle la fecha de término… hasta la puedes adelantar.

La mayoría de los sueños no llegan a ser realidad porque no despertamos. En este sentido es hacer el mapa y dar los pasos. Se requiere de disciplina, o simplemente mentalizarnos de que cada paso nos acerca más al objetivo.

Nuestro cerebro está muy bien concebido, recibir estímulos que rieguen dopamina en él es lo que llamo jaquearlo hacia la motivación. Separar las grandes tareas en pequeños logros nos hará tener esa dopamina necesaria para vivir estimulados de manera natural. Tachar esos pasos en nuestra lista nos va diciendo que avanzamos, nos va motivando mientras estamos felices por los logros realizados.

¡Felices fiestas!