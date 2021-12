Él se apaga en Navidad

Pregunta: Hola doctora, tengo tres años de casada con un hombre muy bueno, me respeta, nunca he tenido disgustos fuertes, pero desde que nos casamos, esta época navideña es un martirio. Desde noviembre ese hombre se apaga, es como si le quitaran la energía, casi no habla, hay días que lo veo, hasta distante, es como si me cambiaran el marido. Él me acompaña donde mi familia, pero yo quiero amanecer como cuando era soltera, no reunirme en una casa y ya. Me he pasado la vida metida en casa de mis padres y eso es lo único que él quiere hacer, ir a casa de ellos o quedarse en la casa de nosotros. Hace dos años le pedí que me dijera lo que le pasaba y me expresó que extraña mucho a su mamá y papá, pero doctora, ellos murieron hace 20 años, realmente no le creo. Lo único que pienso es, lo seguro es que piensa en un antiguo amor. Le dije este año que no le aguantaré su dejadez y que me iré con mis amigas a disfrutar, pues esa es la idea. Ya estoy cansada de estar trancada en Navidad y él me dijo que si no lo puedo entender no vale la pena seguir la relación. Eso me dolió porque yo he sido buena con él, pero no creo merecer estar con alguien que no pone de su parte en una época tan linda.

Respuesta: Estimada desconfiada, el problema que veo en lo que me planteas es que no le crees a tu pareja, es decir, tú estás juzgando en base a tu experiencia (tus padres viven) no has podido ser empática con él, piensas que los años nos hacen olvidar a nuestros seres queridos y eso no es así.

El duelo es el precio que pagamos por amar y una época como la Navidad, donde quizás él la pasaba con sus padres, lo lleva a conectarse con aquellos recuerdos repletos de melancolías.

¿Qué te parece si dejas que él te cuente cómo era antes de perder a sus padres? Para esto debes quitarte el traje de juez y escuchar, pues pienso que no estás valorando al ser humano en su totalidad y como bien me explicas que él es un hombre maravilloso, te pregunto, ¿para qué te casaste? Pues el matrimonio conlleva situaciones difíciles donde como pareja nos debemos apoyar y confiar en el otro.

No digo que para ti ahora sea un martirio, lo único que quiero es que pienses que no tienes la verdad absoluta y que quizás él merece ser amado y respetado tal como es.

Las parejas no están para complacernos en todo y ahí viene una de las claves para sostener la relación en el amor, que es cuando puedo respetar la forma de pensar y sentir del otro sin querer imponer mi criterio.