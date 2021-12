Mi perro es inquieto

Doctor, tengo un pastor alemán de 9 meses, y es muy inquieto, rompe todo lo que tiene a su alcance, les salta a las personas y hace otras cosas.

Estoy desesperado y no quiero regalarlo.

Los cachorros son adorables, tiernos, cariñosos pero también tienen su parte negativa. Los comportamientos que explicas son típicos: morder, destrozar, subirse al mueble, lloran, ladran, saltan, orinan en casa.

Esta etapa suele pasar después del año y medio aunque los hábitos de conducta los suelen adquirir ahora de cachorro por lo que te recomiendo lo siguiente:

• Debes tener las normas muy claras con todos los miembros de la casa.

• Corregirlo siempre que está haciendo algo que no te guste, solo cuando lo encuentres en el momento de sus travesuras, los perros no tienen una memoria muy a largo plazo, si lo corriges después el no sabrá a qué viene el regaño y lo confundirás.

• El regaño basta con un No firme y que note que estás enfadado

Estimado doctor Díaz: hace una semana un “viralata” montó a mi perrita. Una yorkie preciosa, nos descuidamos con ella. Con solo una vez que pasó ¿existe la posibilidad de que mi perrita quede embarazada?

No me especificas el tiempo que duraron ya que la probabilidad es mayor todavía si estuvieron más de 2 o 3 minutos. Debes llevarla al veterinario decirle la fecha de cuando los viste cruzándose y este te puede confirmar si tu perrita está embarazada.