COVID-19: Sus efectos y las vacunas en niños

En 67 series de publicaciones médicas revisadas por expertos hasta la fecha en el mundo, la mortalidad por COVID-19 es de 0.07% en niños de 0 a 5 años, 0.3% de 5 a 10 años y de 1.2% en los mayores de 10 años. Al compararlos con los adultos, la enfermedad es poco frecuente y poco severa en los niños. Y los efectos adversos severos y las muertes, son muy parecidos en adultos y en niños cuando estos tienen comorbilidad de base: diabetes, obesidad, cardiopatía, inmunosupresión u otras.

El Síndrome Multisistémico Inflamatorio que hemos visto en niños después de haberse contagiado o padecido la enfermedad, es poco frecuente y la recuperación en niños sanos es completa si se diagnostica a tiempo y el tratamiento ha sido el adecuado.

Los efectos secundarios de la COVID-19 a largo plazo hasta ahora no son bien conocidos y los contagios por la nueva variante delta no han cambiado el curso de la enfermedad en los niños.

Niños de todas las edades en todos los países han sido afectados seriamente de manera indirecta y no directamente por el virus: en lo emocional, por el aislamiento, la separación de sus familiares y el cierre de las escuelas que ha hecho más mal que bien. Cientos de miles de niñas y adolescentes en edad escolar en países del tercer mundo están fuera de las aulas y han sido embarazadas con un gran aumento de muertes maternas, neonatales, abortos, infecciones posparto, natimuertos, bajo peso al nacer y prematuros.

Y, respecto de las escuela y colegios, no debemos preocuparnos si permanecen abiertos, porque los datos demuestran índices de contagios más altos con las escuelas cerradas (0.72) que con ellas abiertas (0.52).

Con el 56 % de la población mundial vacunada, con una estrategia Covax de poco alcance, con solo el 7.1 % de vacunados en los países más pobres y con las evidencias que tenemos, pienso que vacunar a los niños pequeños puede esperar. Con excepción de los niños con comorbilidades en cualquier país que disponga de la vacuna recomendada y, en todos los niños en aquellos países que hayan vacunado a la gran mayoría de su población adulta.

FUENTE: Zulfiqar A. Bhutta, FRS/SickKids Center for Global Child Health. University of Toronto, Canada. “COVID-19 Vaccines for Children and Routine Immunization in the Background of COVID-19, IPA-December 15th, 2021”.