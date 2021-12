Me regalo de Navidad

Este año, contando, he sobrevivido 77 navidades. No me quejo. Cuando miro hacia atrás solo me queda dar gracias por todo lo celebrado y vivido, algunas navidades mejores que otras, pero en fin navidades, que siempre son las mejores fiestas por ser las fiestas donde se celebra el nacimiento del amor.

Cuando niño, según se iba acercando la fecha, iba anotando los regalos que esperaba recibir, al principio de unos Reyes, luego de un Santa importado, y al final, descubierto el secreto más extraordinario, de mis papás. Pasaron los años y, de recibir regalos, me tocó el turno de regalar y también descubrí el enorme placer de hacerlo. Regalar se convirtió para mí en una gran oportunidad de decir te quiero, no solo en Navidad sino en cualquier época del año.

Aprendí que dando recibo mucho más que recibiendo. Poder llenar una necesidad se convirtió de mi parte en una gran oportunidad. Cuando nacieron mis hijos me convertí en Rey Mago hasta que ellos dejaron de ser niños y ya les compraba lo que podía y ellos exigían; cuando me hice abuelo repetí con más alegría mi papel de Rey Mago o de Santa, y a veces los dos roles, con los nietos que venían llegando a mi vida… ya mi última nieta, Catalina, descubrió el secreto para mi tristeza y ahora paso a ser un simple suplidor de antojos de todos los nietos.

Los mayores, Ana Marina, Elena y Juan Pablo prefieren el lenguaje del dinero y así comprar lo que quieren; según las posibilidades entrego un sobrecito y ellos resuelven su Navidad… se ha perdido el encanto, el misterio se difuminó acabando con todas las ilusiones y convirtiendo la noche de intercambios en una transacción más. Pienso mucho en que si el 24 celebramos el nacimiento del niño Dios tiene que haber un regalo especial para quienes amamos y así replicar el nacimiento del Gran Amor.

Ya pusimos el árbol de Navidad y lo decoramos, debajo el nacimiento de tantos años aunque algún pastorcito haya desaparecido y el San José esté un poco descolorido, el niñito Jesús ausente y la Virgen María menos concentrada. Este año he decidido poner el regalo más valioso de todos, me voy a poner yo.

Llegué a la conclusión de que el mayor regalo que podemos dar en estos momentos de confusión que vive el mundo, donde el ciberespacio ha sustituido el contacto humano, donde las familias cada vez son menos familias, donde los verdaderos amigos escasean, donde el dinero se ha convertido junto al poder en los nuevos dioses, comenzaré a darme, a darme incondicionalmente a quienes quiero, al amigo del que por rutina de trabajo me he distanciado, al hijo que apenas veo, a la esposa que necesita mas de mí en este otoño esperado, darse-darnos, y descubrir una vez por todas que el mayor regalo que podemos dar es tiempo, y abrazar y besar en silencio a los seres que amamos antes de que sea muy tarde. En esta Navidad regalémonos, estoy seguro sin la menor duda de que es el mejor regalo.