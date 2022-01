Tinnitus, un padecimiento que puede llevar a la deseperación

¿Te imaginas escuchar ruido todo el tiempo? Se trata de Tinnitus, un padecimiento que es más común entre las personas mayores de 65 años, sin embargo, a cualquier edad se está en riesgo.

A continuación una entrevista a la doctora Ilonka Rodríguez, otorrinolaringólogo y otoneuróloga egresada de la Universidad iberoamericana y la Universidad de Chile Hospital Salvador. Presta servicios en la Clínica del Vértigo, La Audición y La Voz (Clivav) y en el Centro de Obstetricia y Ginecología.

—¿Qué es Tinnitus?



Es un ruido que es escuchado en el oído y que no viene del medio externo. La persona que lo sienta debe consultar inmediatamente a un especialista, con más urgencia si está acompañado de una pérdida auditiva.

—¿El zumbido es ocasional o permanente?

Puede ser de ambas formas y puede variar en intensidad y frecuencia. Hay diferentes tipos de sonidos: fuego, mar, grillo, abanico, olas, caída de ríos, choque de piedras, pito, etc.

—¿Qué causa este padecimiento?

Existen causas de origen vascular, nervioso, internas del oído u odontológicas (por mordidas).

—¿Hay factores que pueden aumentar el riesgo de padecerlo?

Los antecedentes familiares, las exposiciones al ruido, la migraña, las hipertensiones silentes y las disfunciones mandibulares. En el caso de los músicos, artistas y disc-jockey deben usar tapones.

—¿Está asociado el Tinnitus a la vejez?

Sí, definitivamente, porque con la edad se pierde la audición y la pérdida auditiva es una de las causas del Tinnitus. Sin embargo, el Tinnitus puede afectar a una persona de cualquier edad, porque una persona joven puede sufrir un daño en las células auditivas por exposición al ruido o por origen vascular.

—El consumo de algunos fármacos causa Tinnitus, ¿puede mencionar algunos?

La aspirina, los medicamentos para infecciones, como la gentamicina y las amikacinas, los quimioterápicos y los antidepresivos. Ojo, no es que si te tomas un medicamento de estos te va a producir Tinnitus. Eso depende de la genética de la persona, de la dosis y el tiempo de uso. No todo paciente que use antidepresivos tiene Tinnitus, no todo paciente que utiliza un medicamento ototóxico, va a tener daño en las células auditivas. Hay medicamentos que está 100 % demostrado que tienen efectos secundarios a nivel auditivo y son las gentamicinas, las amikacinas y los medicamentos quimioterápicos.

—¿Cómo se trata el Tinnitus?

El tratamiento es combinado, no hay un medicamento ni una terapia que, por si solo, te resuelva el problema. Se utiliza como tratamiento medicación, terapia sonora, tratamiento psicológico y en algunas ocasiones acupuntura y láser.

—¿El Tinnitus se cura?

El de origen vascular se quita. Pero, en la mayoría de los casos no se quita, sino que se enmascara con los sonidos del ambiente. De hecho, la terapia sonora bloquea en el cerebro la percepción del sonido, que sigue, pero tu cerebro no lo escucha.

—¿Qué hacer cuando el Tinnitus es muy fuerte?

Lo primero es consultar y buscar la causa. Si tiene un Tinnitus de intensidad, que le impide mantener un estilo de vida adecuado, debe recibir el tratamiento coadyuvante con lo mencionado anteriormente, porque sabemos que hay pacientes que llegan al suicidio. En nuestro país no manejamos las cifras, pero en Suiza, hay índice de suicidio de hasta un 3 % por Tinnitus.