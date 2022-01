Él es adicto a las redes

Pregunta: Hola Dra. Creo que mi esposo es adicto a las redes sociales (WhatsApp y Facebook), y que las usa para enamorar a otras mujeres. Igual, le encanta lucirse en las mismas donde pública muchas fotos pero de él solo o de sus hijos. Nunca ha querido publicar nuestra relación, no publica fotos de nosotros juntos y casi todos sus contactos son mujeres. Yo traté de hablar del tema con él, pero lo que dice es que esté tranquila que no todo lo que uno ve significa que sea verdad, que él está conmigo que es lo importante. Esta situación me tiene muy incómoda y desconfío de él. Cada vez que está chateando con alguien pienso que es con otras mujeres, no me siento valorada por él. Necesito que me oriente qué hacer, si debo dejar pasar esto por alto o debo buscar ayuda psicológica.

Respuesta: Mi querida, lamentablemente lo que pasa con ustedes en las redes no es más que una muestra de lo que realmente es su dinámica de pareja.

Entiendo que no debes quedarte solo viendo lo que él hace por el internet, también es momento de que te preguntes por qué debes aguantar estar con alguien que te hace sentir invisible ante la sociedad, pues esta situación lacera tu amor propio, te llena de resentimiento y lo que se vive en el hogar no es nada agradable.

Con esto no te digo que la solución es salir de la relación; lo que te planteo es que debes buscar un norte, darle sentido a tu vida pero no a través de un hombre. Vales demasiado, eres un ser especial y único y si tu pareja no valora eso, no lo puedes obligar.

Conversa con él una vez tengas primero una gran conversación contigo misma y explícale cómo te has sentido ante su comportamiento, pero sin atacar. Habla desde tu yo. Luego, debes dejar que él asimile las cosas y si no existe cambio, entonces te recomiendo comenzar a rediseñar tu vida y, en este proceso, te será de gran ayuda el acompañamiento psicoterapéutico.