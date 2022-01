Si no te alcanza el dinero quizá no necesites gastar menos

Cuando el dinero no alcanza no es porque es menos de lo que gastamos, sino porque gastamos más de lo que recibimos.

Muchas personas se dan cuenta de que el dinero que ganan no llega hasta el próximo cobro: ¿qué pueden hacer? Una respuesta rápida es “gastar menos”. Pero la solución no llega porque siempre se quedan cortas en hacer rendir el dinero para que alcance hasta la siguiente entrada. Plantearé las siguientes soluciones:

• Gastar mejor: Ya sé, no sigue alcanzando. Pero podemos aprovechar el dinero que ingresa de la mejor manera. Evitar desperdicios es la consigna. ¿Estoy pagando intereses por préstamos no productivos? Es hora de reducir ese escape, porque no estamos adquiriendo nada con ese gasto. ¿No tengo un presupuesto? Puede ser que mi dinero no esté yendo al destino correcto y me terminará faltando para gastar en lo que es obligatorio. Así otra cantidad de usos no tan asertivos que le damos al dinero.

• Ganar más: Ya sé, no depende de uno, sino del jefe. Si quieres seguir pensando así no sigas leyendo. ¿Quieres seguir y al final decirme que no tengo razón? Entonces no tendrás solución. Si quiero ser parte de la solución, tengo que hacerme parte del problema. ¿Tengo los conocimientos para seguir creciendo? Y no me refiero a un título anexado al CV, sino a conocimiento que a otros les sea de valor tu aplicación. Ya sé, nadie quiere pagar por él. Pero: ¿hay otros que cobran? Si es así, la solución la tienen otros y yo también la puedo conseguir.

• Las dos anteriores: Ya sé, no es tan fácil. Fácil es algo que puedo… estoy seguro de que tú haces muchas tareas que para mí son difíciles. Por lo tanto, no es que sea difícil la tarea, sino que no tengo la habilidad para ejecutarla. ¿Me di a entender? Por si acaso lo traduzco: si crees que es difícil es porque piensas que no puedes lograrlo sin aprender algo más… ya tienes la solución, aprende.

Cuando el dinero no alcanza no es porque es menos de lo que gastamos, sino porque gastamos más de lo que recibimos. Por lo tanto, atacar la consecuencia no es la solución perpetua, sino atacar la causa. Es más, ganar más nos lleva de inmediato a gastar más… por ende seguirá siendo insuficiente lo que ganemos.

Buscar la forma de organizar nuestros gastos para que sobre dinero es trabajar en la base para que no llegue la escasez. Un buen plan, sacar dinero aparte cuando lo tenemos, saber manejarnos con las deudas, aumentar los ingresos, saber de inversiones, etc. Todo lo que enseño por extenso en mi libro Arco Iris Financiero. Es una cuestión de mentalidad, no de cantidad… lo que genera la abundancia.

Algunos seguirán protestando a mis propuestas, no escribo para todo el mundo, sino para los que quieran ser protagonistas. Si no tienes el inconveniente de que no te alcanza el dinero, me alegro mucho de contar con tu atención a pesar de. Si lo tienes y lo quieres solucionar, aquí te dejé mis técnicas que a tantos les ha servido para cambiar lo que no quieren seguir viviendo y aumentar así su calidad de vida.