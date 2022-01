A veces es el sistema inmunológico el que no responde

Pregunta: Doctor, saludos. Tenía un perrito de casi 3 meses y nada más le faltaba una vacuna. Pero se murió de parvovirus, me dijo el veterinario. Mi pregunta es, ¿las vacunas son 100 % efectivas?

Respuesta: Entiendo tu preocupación pero, aunque las vacunas son altamente efectivas, puede suceder que algunos animales no respondan a la vacuna y padezcan la enfermedad contra la cual fueron vacunados. Este “fracaso de la vacuna”, por así llamarlo, lo pongo entre comillas ya que probablemente sea un fracaso del sistema inmunológico y no un problema de la propia vacuna. Parvovirus es un ejemplo de tu caso. ¿Cómo un cachorro puede padecer la enfermedad y posiblemente morirse si fue vacunado? Por alguna razón la vacuna no estimuló lo suficiente al sistema inmunológico para proteger el cachorro de la enfermedad. Esto pasa muy pocas veces.

Pregunta: Buenas noches.Mi perra produce muchas legañas, la desparasité hace dos días ya que le correspondía, y de todas maneras sigue produciendo mucho. ¿Qué puedo hacer para corregir esto?

Respuesta: Una de las causas de la excesiva producción de legañas son los parásitos; si ya lo desparasitaste es bueno esperar unos días a ver si esto se controla. Si no, debes llevarlo al veterinario para que le evalúe los ojos para determinar si tiene otros problemas como o algún cuerpo extraño y como reacción a esto el cuerpo produce legañas.