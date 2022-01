Se aísla porque tiene ataques de ansiedad

Pregunta: Hola Dra. Simó, le cuento que soy un joven de 23 años que desde la pandemia comencé a presentar momentos de mucha ansiedad y por dos ocasiones me llevaron a la clínica y el médico me explico que no tenía nada físico, pues la razón de acudir fue por unos mareos, sudoración, boca seca, taquicardia y opresión en el pecho, creo que nunca en mi vida me había sentido tan mal. Pero, no le negaré que la segunda vez me dijo el mismo médico que debía visitar un psicólogo, al cual he visitado en dos ocasiones y me explicó que sufría de ataques de pánico y ansiedad pero qué pasa, siento que no avanzo, que cada vez estoy más aislado del mundo, con decirle que no salgo y vivo en terror de que me vuelva a ocurrir, dígame ¿qué puedo hacer para volver a ser el mismo?

Respuesta: ¡Hola! Es muy típico en las personas que padecen de ansiedad, el querer las cosas para ayer y realmente no es así, todo necesita de un proceso para que se pueda lograr de nuevo un equilibrio en la vida. Te darás cuenta de que las terapias te ayudarán a entender por qué estas presentando ambas condiciones y a la vez obtendrás herramientas que te beneficiarán para contrarrestar los síntomas físicos y emocionales que presentas.

Es importante que no te desesperes (pues creas más ansiedad) también debes entender qué es en sí la ansiedad y los ataques de pánico, por eso te recomiendo que no dejes las consultas, sigue trabajando en tu persona y confía en el proceso.

Por último, uno de los motivos por los que las personas se aíslan es por miedo a presentar otro ataque de pánico y prefieren quedarse en su zona de confort, pues le produce seguridad al sentir que tienen control del medioambiente y eso tampoco es sano, pero el psicólogo te explicará cuáles son los mejores mecanismos para contrarrestarlo.