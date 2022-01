Me entré a Tinder

Pregunta: Querida Dra. Simó, realmente me siento muy agradecida por la ayuda que usted brinda a toda la comunidad, siempre leo sus columnas y me sorprende la cantidad de situaciones que pasa la gente, lo irónico es que nunca pensé que me tocaría a mi solicitarle una orientación. Soy una mujer divorciada de 52 años, mi divorcio fue bastante traumático porque durante 6 años recibí todo tipo de abusos y gracias a usted y a su programa pude valorarme y hoy me siento liberada. Mi inquietud surge porque he salido con varios hombres y lo único que quieren es acostarse conmigo y usted pensara que soy anticuada, pero entiendo que es un proceso. El punto es que una amiga me animó a entrar a Tinder (una aplicación para conocer personas) y no sé cómo pasó, pero en este momento estoy hablando con 5 hombres y con dos de ellos hasta me he reunido. La misma amiga que me motivó me dice que estoy enviciada con el celular, que no lo suelto, que no soy la misma y debo admitir que es así. Me encanta chatear con ellos y vernos por la cámara y hasta he tenido encuentro sexuales virtuales y de verdad que no me reconozco, es decir, yo solo había estado con mi ex y ahora me paso el día entero pensando en que lo hago con cualquiera de ellos. Me estoy volviendo loca, ayúdeme.





Respuesta: Te cuento que hoy en día la sexualidad cibernética está tomando mucho auge, pues las personas tienen la capacidad de tener control de la dinámica, es decir, como todo es a través de una pantalla pueden imaginarse lo que quieran sin la necesidad de un estímulo mayor.

Como decimos en buen dominicano, ustedes se dicen palabras subidas de tono y tú le pones el sazón a tu manera, ese chateo es como una máquina de fantasías sexuales donde estas de forma permanente creando una expectativa y eso, a nivel orgánico, es una chispa constante de energía y vitalidad, pues te sientes deseada, lo que te brinda de por sí una gran satisfacción.

Ese tipo de aplicaciones te permite conocer, interactuar y si no te gusta, con un click lo bloqueas y listo. El peligro de esto es que tú conoces tus intenciones más no la del otro, así como también puede ocurrir que comiences a descuidar tu vida por estar conectada a ese tipo de interacción.

Me gustaría que te enfoques en evaluar ¿qué te lleva al impulso de esa búsqueda de placer? ¿Qué te dan esos hombres en sus conversaciones? Te hago esas cuestionantes, pues muchas veces la razón del jugueteo en las redes es por consecuencia de la falta de afecto en los momentos que se requería y la necesidad de sentirnos importantes.

Cuando comenzaste tu carta me hablaste del abuso que viviste con tu esposo y, claro, no puedo imaginarme lo que sentiste, pero cuando estamos con alguien que nos ignora y nos hace sentir pequeños, podemos vivir hambre emocional y eso nos lleva a querer suplir dicho daño con conductas como la que estas experimentando.

Lo importante es buscar un balance, cuidarte y nunca mandar nada que comprometa tu persona.