¿Cómo confío en él?

Pregunta: Dra. Simó, yo le escribo porque mi novio y yo estamos comprometidos, pero tenemos problemas. Todo iba bien hasta que por temas de trabajo y el Covid solo nos podíamos ver cada 3 meses (así pasamos 1 año). Yo no supe manejar la distancia y me quejaba mucho. Él se llegó a cansar de mí y yo decidí cambiar. Todo marchaba mejor hasta que él tuvo un problema en el trabajo, y me dejó de contestar porque estaba muy ocupado. Ha pasado un mes y no me ha hablado, solo me puso un mensaje muy seco de feliz cumpleaños. Si vuelve, ¿cómo confiar en alguien que se desaparece de mi vida? Estoy segura de que es 100% fiel, pero veo como un traición darse un tiempo y aún más sin avisarme.

Respuesta: ¡Hola! Gracias por confiar en mí y contarme lo que te ocurre, hay cosas que necesito saber para entender lo que ocurrió, pues ¿cuando dices que él tiene un mes sin hablarte eso significa que no lo has llamado? ¿Cuando dices que tienes un compromiso, significa que están decididos a tener una unión formal? ¿Tienen fecha? ¿En que él trabaja?

Fíjate que son preguntas importantes debatir para saber que está pasando en esta dinámica, pues veo que tienen una relación a distancia y que sería bueno reformularse qué están buscando ambos, qué esperan del otro y hacia dónde quieren que vaya su relación.

Como en este caso eres tú la que te sientes en el limbo, te recomiendo confrontarlo y ser clara en cómo te sientes ante su silencio y sequedad, pero hablándole de ti, no en forma de queja por su abandono. Ojalá pueda ser presencial esta conversación, pero si notas que el huye entonces por lo menos trata de hacerlo por video llamada.

Basa tu conversación en cómo te sientes, para que él no pueda alegar que su distanciamiento es por tus continuas quejas y si al final entiendes que no hubo un acuerdo, entonces debes tener la suficiente valentía de poner fin a la relación.

No deseo que te predispongas pensando que él está así por otra o por esperar que tu tomes la iniciativa, no, quiero que te enfoques en que tú quieres y mereces estar bien, sea con él o tomando otra decisión.

Pero si él te dice que no te ha llamado por falta de tiempo, debes tu cuestionarte si realmente quieres iniciar una vida con alguien que no te prioriza.

Sé que son momentos difíciles, pero es mejor una despedida por las buenas que una relación disfuncional que solo te lleva a la decepción.