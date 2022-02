Tres pasos para llegar a la tranquilidad financiera

No te diré que es fácil ni mucho menos rápido. Pero sí sé que es posible. La tranquilidad financiera se consigue cuando no tenemos que estar luchando para llegar hasta el próximo cobro. Por otro lado, sentimos que lo que pueda pasar en el futuro cercano no nos quitará el sueño.

Sé que una fórmula mágica es la que lleva a uno a lograr cosas que no se visualizan como posibles; en tiempo y cantidad. Por lo tanto, esta no es una fórmula mágica, quizá ni fórmula, pero de seguir los pasos propuestos te lleva a la tranquilidad financiera.

Si queremos algo es porque aún no lo tenemos. Si no lo tengo es porque lo hecho hasta el momento no me ha llevado a conseguirlo. Mejor que analizar la razón por la que no lo he logrado debo aceptar que necesito cambiar algo para alcanzar lo que deseo.

Para mi tranquilidad financiera necesito: ingresos constantes. Un patrimonio que me permita vivir algunos meses sin ingresos y con una parte que se pueda hacer líquida en mínimo 2 meses. Y el convencimiento de que puedo volver a tener ingresos no importando que mi fuente principal se agote.

Por lo que podemos ver; el pasado, el presente y el futuro se conjugan. Lo construido, lo que recibo y cómo afrontaré algún percance de ingresos.

Ahora bien, ¿cuál es la fórmula para lograrlo, Diego? Te dije que tres pasos:

• Reconoce: Reconoce que has sido la persona responsable de no estar donde quisieras estar. Insisto, si es que piensas que deberías estar ya con la tranquilidad alcanzada. Cuando tomamos la responsabilidad de lo acontecido, tenemos el poder para construir lo que sucederá.

• Planifica: Una vez sabemos que tenemos el poder es hora de poner en claro lo que queremos y hacer un plan para alcanzarlo. Cuánto necesito de patrimonio para tener tranquilidad y cuánto entrando mes a mes. ¿Con qué lo voy a lograr? Con conocimiento. Quizá es hora de mirar un poco atrás y aprender de nuestra mente. Tendremos que resistirnos a mandatos que surgirán de manera automática. No podemos comprar para aparentar, ni porque el dinero existe… por ejemplo.

• Actúa: Lleno de intenciones están los caminos al fracaso. Saber que tengo algunas libras de más y hacer un plan nutricional y de ejercicios no es suficiente para bajarlas. Es hora de tomar cartas en el asunto: Aprender, ahorrar, mejorar gasto, saber de finanzas, etc. Solo con pasos se llega a Roma, no importa que todos los caminos conduzcan a tan bella ciudad.

Nada, te dejo esta guía que es más una motivación y orientación que una fórmula o solución. Así como te dejé la mejor noticia: “Está en tus manos lograrlo”. Sí, el que tiene la responsabilidad tiene el poder.