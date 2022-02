Un día él cambió

Pregunta: Dra. Simó, mi situación es la siguiente: tengo una relación de cinco meses. Como todo comienzo fue maravilloso, mucha comunicación, hasta hemos hablado de un futuro juntos pues según lo que él me expresaba también buscaba lo mismo que yo. Supuestamente estábamos en la misma sintonía. Un día él cambio. Ese día hasta estábamos muy bien, entre nosotros nunca ha habido peleas por algún problema. Pero me escribe por WhatsApp que ya no se sentía bien y que quería dejar la relación ahí. Yo obviamente quería respuestas, pues no lograba entender cómo el hombre que hasta me decía que quería todo conmigo ya no me quería en su vida. A todo esto, su respuesta fue “que yo merezco un mejor hombre, que esté a mi altura, que tenga la misma educación que yo, que sea profesional igual que yo” entre otras cosas más. Yo traté de hacerlo entrar en razón, pues lo amo, nunca me ha importado si él ha estudiado o no. Eso es insignificante para mí, pero él no lo entiende, incluso genera más dinero que yo, así que sigo sin entender. Él dice que lo hace por mi bien, no sé por qué decide lo que es mejor para mí. En fin, nuestra relación llegó a su fin porque no se puede obligar a alguien a estar donde no quiere estar, le exhorté a que buscara ayuda pues siento que padece de baja autoestima. ¿Qué usted opina?

Respuesta: ¡Hola! Pienso que quedarte pensando en si él tiene baja autoestima no te hace bien pues ahora lo conveniente es enfocarte en encontrar de nuevo tu centro, buscar serenidad, lo cual no se logra de la noche a la mañana. Debes aceptar como bien dices que las cosas no se obligan, que sólo se dan si ambos buscan la vuelta a las dificultades que se presentan en el día a día.

De mi parte sería una irresponsabilidad decirte que eso es por su baja autoestima, ya que no conozco la historia completa y como terapeuta sé que es importante escuchar ambas versiones.

El amor lamentablemente no tiene garantías y pueden dejar de querer a uno por situaciones de la dinámica en sí y de la historia vivida por quien decida romper el vínculo.

Ahora debes aprender a asumir tu ruptura y retomar tu vida poco a poco. Por favor, no busques formas de que la gente te dé la razón, eso lo único que hace es alimentar un gran vacío en tu corazón.

La decisión fue tomada y aunque no nos guste debemos aprender a no estar donde no nos quieren.