Mi esposo pide tiempo

Pregunta: Dra. Simó, puede que éste no sea el método para consultar, pero estoy desesperada. Fui a consulta de ginecología luego de dos años sin poder asistir . Después de los exámenes el resultado que la doctora me diagnosticó fue displasia cervical leve y me informa que eso es causante del VPH, que se puede desaparecer con el tiempo pero que quiere decir que tengo el virus y mi esposo también. Sucede que mi esposo era virgen al momento de nosotros salir y yo tuve relaciones con una persona antes que él, fue siempre con protección, eso fue hace como 8 años, mi esposo y yo tenemos 5 años juntos y casi 1 de casados. Ya se puede imaginar cómo él está, ya que siempre fue cuidadoso y yo, aunque me protegí la doctora dice que es posible aun la infección. De igual forma estoy buscando una segunda opinión, sin embargo, si confirman el diagnóstico tengo miedo del resultado en mi matrimonio. Estoy desesperada porque mi esposo me dijo que necesitaba tiempo para procesar las cosas y el trato ya no es como antes y lo entiendo, pero tengo mucho miedo de perderlo por un error que cometí y que sin saberlo lo perjudiqué. Me siento muy triste y culpable de haberle ocasionado ese daño y problema a nuestro matrimonio, no he parado de llorar, lo único que quiero es que podamos encontrar la mejor solución y de verdad quiero estar a su lado, pero estoy tan asustada que no puedo pensar bien. Ayúdeme.

Respuesta: Lo primero que deben aclarar con el médico es que el contagio pudo ser como bien indicas, hace tiempo atrás y ahora es cuando surge, como es importante que él sepa que, aunque sea virgen si anteriormente tenía cierto tipo de acercamiento del pene con la vulva, es decir las famosas pinceladas o sexo oral también es posible el contagio. Entiendo por los muchos casos que tengo en consulta que uno se siente mal, traicionado, sucio y por eso es importante que ambos asistan a donde el especialista. Me gustaría que fueran donde un infectólogo, para que les explique que esto podía estar en tu cuerpo o en el de él hace muchísimo tiempo y no presentar síntomas.

Lamentablemente he visto cómo esta enfermedad de transmisión sexual afecta la dinámica de pareja, por lo que después de ir al infectólogo y que éste les explique bien, si queda alguna duda o malestar entonces deben asistir donde un terapeuta de pareja.

Puedo entender que tu pareja sienta malestar, pero tú tenías una vida antes de él llegar y nadie tiene derecho a juzgar lo que está en el pasado, lo importante es que desde que decidieron unirse, ambos están enfocados en su relación y eso debe pesar mucho más que una duda sobre algo donde ninguno de los dos tiene control.

Ahora deben llevar el tratamiento y ver esto como una experiencia que los puede fortalecer.