Las cuatro fases financieras que debes conocer

Entender bien estas cuatro fases en las finanzas personales nos puede llevar a tomar el control de nuestro dinero. Algunos viven en ansiedad financiera y tarde se dan cuenta que la libertad es la mejor de las fases. Todo inicia en nuestra disposición a controlar lo que deseamos construir.

Veamos las cuatro fases individualmente para entenderlas y decidir si queremos vivir así o si deseamos construir otra.

• Ansiedad financiera: puede llegar de diferentes formas. Algunos la sienten porque ven un futuro que no tienen en su control. La mayor parte por llegar a un momento de conciencia que los hace ver que no tienen asegurado su ingreso en el porvenir, ya sea por intranquilidad laboral o por acercarse la edad de retiro. Para otros, una gran parte de este grupo, su problema es el presente financiero. Las deudas se llevan gran parte de sus ingresos y no pueden sentir tranquilidad, la ansiedad se dispara cada vez que la palabra dinero pasa por su mente… y es con bastante frecuencia.

• Pasividad financiera: momento de equilibrio. Principalmente antes de llegar a los 50 años de edad y no tener deudas no productivas. Este grupo se maneja al ras. Tienen ingresos que bien manejados permiten vivir tranquilamente sin entrar en deudas intranquilizadoras. Generar más es la consigna si se quiere hacer nuevas adquisiciones. El futuro financiero no es preocupación porque no se le toma mucho en cuenta. Hasta que se llega a la edad que el retiro se ve sin binoculares.

• Tranquilidad financiera: en esta fase se ha logrado un patrimonio que permite vivir sin sobresaltos. Inversiones suficientes para cubrir una buena cantidad de meses sin trabajar. Préstamos productivos o superproductivos pueden estar en su portafolio. Pero, sobre todo, conocimiento suficiente para de ser necesario conseguir otra manera de ganarse la vida. No es un lugar donde se quedarán por siempre, es un paso que logran los que tienen como objetivo la siguiente fase.

• Libertad financiera: es el momento donde nuestro patrimonio genera suficiente dinero para nosotros vivir sin necesidad de los ingresos por el trabajo. Sabemos de inversiones y por lo tanto ellas trabajan para nosotros. Inmuebles alquilados, instrumentos financieros, acciones, etc. Todo trabajando para poner dinero en nuestro bolsillo.

A primera vista creo que la libertad financiera aparenta ser la más bella de las etapas. Pero es la que más tiempo lleva, la que muchos no buscan por pensar en que debemos hacer sacrificios para llegar a ella. Pero no son sacrificios. Si hago algo para estar mejor, no sacrifico, invierto.

Si vemos las fases nos damos cuenta que no estar en la ansiedad ya es una ganancia. Una vez dominamos la pasividad vemos que lograr la tranquilidad es fantástico, nunca sacrificio. Y como vivir en la tranquilidad es navegar tranquilamente a la libertad, nos queda claro que no hay nada mejor que manejar bien mi dinero para vivir cada día mejor.

Aumentar nuestro FQ (Cociente de inteligencia financiero) es lo mejor para aumentar cada día nuestra tranquilidad de vida.