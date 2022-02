¿Qué perro me recomienda?

Pregunta: Me dirijo a usted porque yo adoro los perros y mis niñas de 10 y 7 años también. Hemos tenido dos que he debido dar en adopción por motivos de salud. Soy paciente de cáncer de mama y los perros que he tenido antes tienen demasiada energía para mí, no puedo con ellos. Tuve un Cocker Spaniel y un Rottweiler. Mi anhelo es poder tener un perro, pero dentro de la casa porque vivo en un apartamento. Sobre todo que sea de temperamento tranquilo, que yo pueda con él. Gracias por su atención.

Respuesta:

Existen varias razas tranquilas como el Basset Hound, Boxer, ShihTzu etc. En tu caso te recomiendo el Basset Hound, un perro sumamente tranquilo y de fácil temperamento. A continuación tienes una breve reseña de este magnífico perro.

El Basset Hound, popularmente conocido como “Hush Puppie”, es un perro de raza sumamente tranquilo y ocupa uno de los puestos más bajos del ranking de agresividad. Esta raza se adapta perfectamente bien a la vida en apartamento, ya que no suele ser destructiva.

La relación con los niños es excelente, y seguramente gozarán mucho de su compañía.