Jacqueline Henríquez: “No me identifico con las técnicas de la cocina molecular”

Práctica, sencilla y hogareña, así es la cocina de la chef y food stylist Jacqueline Henríquez. “La artista de la cocina dominicana” no solo se ha ganado el paladar de los dominicanos con sus recetas, desde sus redes sociales o su canal de Youtube, también nos ha enseñado a experimentar en la cocina con toda la ricura del sabor criollo

¿Qué motiva a Jacqueline a levantarse de la cama por la mañana?

Mi familia es mi mayor motivación, la llama que enciende mi estufa. Sin embargo, no puede empezar mi día sin café y la energía alegre de Sally y Pepper (mis dos mascotas).

¿Qué has desayunado hoy?

Una tostada con aguacate criollo y huevos hervidos.

Explica en tres palabras tu cocina.

Práctica, sencilla y hogareña. Pero también accesible, emblemática y ancestral. Fácil y artística.

Una receta rápida y sencilla…

Me encanta hacer berenjenas asadas. Una vez listas retira la piel. Tritura y mezcla con ajo, sal, pimienta , perejil y aceite de oliva. Acompáñalas con casabe tostado y un poco de aceite de oliva.

¿Qué te gusta cocinar y haces siempre en casa?

Disfruto bastante preparar pastas. Me gusta la salsa con tomates frescos, buscar en mi huerto yerbas como albahaca y tomillo. A la salsa me gustar darle un toque de canela, y acompañarla con vino tinto, y mucho queso parmesano. ¡Felicidad en la mesa!

Un alimento que no te gusta comer o usar al cocinar…

Me gusta utilizar y probar de todo en la cocina. Desde los molondrones hasta la tayota, no tengo problemas al momento de comer o utilizar algún ingrediente.

Si solo tuvieras 5 productos, ¿cuáles serían y qué plato crearías con ellos?

Arroz, aceite , jengibre, anís estrella y sal. Con estos 5 ingredientes podemos realizar un delicioso y aromático arroz blanco que puedes acompañar en cualquier plato.

Si pudieras preparar una comida para alguien, ¿quién sería y qué harías?

A mi hija, que ahora mismo vive en el extranjero y la extraño mucho. Cuando viene de visita siempre le guardo su comida favorita: moro de gandules con bacalao.

¿Una tendencia culinaria que desearías que tuviera una muerte lenta y dolorosa?

La tendencia de la cocina molecular, no me identifico con sus técnicas.

Utensilio de cocina sin el que no puedes vivir.

No podría vivir sin el cuchillo, es una pieza fundamental para cualquier cocinero.

¿Qué tópico sobre los cocineros/chefs es cierto?

Es cierto que son los cocineros son los últimos que comen. El estrés y la preocupación siempre está enfocada en que el comensal disfrute la experiencia del plato.

¿Cuántas cicatrices de cocina tienes?

A ver.. una, dos... Bueno, ¡tengo varias! (Jajaja)

¿Cómo sería tu día gastronómico perfecto?

Iniciaría con café (¡claro!). Mi desayuno sería un puré de yautía coco con huevos sancochados y cebollas encurtidas. De almuerzo, un pozuelo de habichuelas con carne de res (o cualquier proteína) acompañado de una ensalada. En la tarde, como a las 4:00 pm, me tomaría otra taza de café (idealmente acompañado de un postre bajo en azúcar, como un flan por ejemplo); y de cena podría ser un churrasco con rúgula y vino tinto, o una pasta de salsa blanca y hongo porcini con vino tinto.

¿Qué restaurante no olvidarás en tu vida?

Diría que mi experiencia más reciente e inolvidable fue en el restaurante “El Gallego”. Tienen entradas muy buenas, como el “Carpaccio de camarones” y un delicioso postre como el “Pastel de queso”. ¡El final!

¿Tendremos el placer de tener un restaurante tuyo en RD algún día?

He contemplado la posibilidad de tener un restaurante durante el trayecto de mi carrera, pero no es una prioridad entre mis planes. Por ahora, mi restaurante es mi casa, mi familia y mis seguidores son mis comensales.