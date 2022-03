Símbolos y ortografía

La ortografía no solo fija su atención en las letras; también nos enseña a escribir y a leer correctamente los símbolos. El Diccionario de la lengua española nos define así el símbolo: ‘Representación gráfica invariable de un concepto de carácter científico o técnico, constituida por una o más letras u otros signos no alfabetizables, que goza de difusión internacional, y que, a diferencia de la abreviatura, no se escribe con punto pospuesto’. Esta definición nos da pistas sobre las características específicas del símbolo: formado por letras o por signos, invariable e internacional, no es una abreviatura y no se escribe con punto pospuesto.

Un símbolo, pues, tiene personalidad gráfica propia. Es una forma normalizada para representar una realidad, habitualmente vinculada a la ciencia o a la técnica. A los siguientes ejemplos de símbolos les hemos añadido entre paréntesis la realidad a la que aluden; los hay alfabetizables, formados por letras, como gal (galón), Ca (calcio), DOP (peso dominicano), cm (centímetro), O (oeste); y no alfabetizables, que utilizan otro tipo de signos, como = (igual), @ (arroba), % (por ciento) o ‰ (por mil), & (y) o * (asterisco), que habrán visto con frecuencia en esta columna porque los filólogos los usamos para indicar que la expresión que le sigue es agramatical o incorrecta.

La Ortografía de la lengua española y el Diccionario panhispánico de dudas, que pueden encontrar en línea, nos proporcionan listas orientativas que registran los símbolos más habituales en nuestra lengua, sobre todo los que tienen más interés para el uso cotidiano. Conviene tenerlas a mano, y conviene que estén atentos a próximas Eñes para seguir aprendiendo de la ortografía de los símbolos.