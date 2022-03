Dr. Juan Caraballo: “Los riñones son responsables de desintoxicar el organismo”

¿Cuál es la función de los riñones en nuestro organismo?

Los riñones son dos órganos situados a cada lado del cuerpo por debajo del diafragma, en las llamadas fosas lumbares. Tienen forma de habichuela, con un peso de unos 150 gr y medidas de 12 cm de largo por unos 6 cm de ancho. Están compuestos por millones de nefronas, sus unidades funcionales. Es el órgano formador de la orina, producto final de la regulación de los líquidos corporales y solutos como el sodio y potasio. Elimina los tóxicos producidos por los alimentos, además produce sustancias importantes como la renina y eritropoyetina, que intervienen en la regulación de la presión arterial y producción de glóbulos rojos, y calcitriol, forma activa de la Vitamina D.

¿Qué puede alertarnos a tiempo de su mal funcionamiento?

La falta de un adecuado funcionamiento produce pérdida de la homeostasis del cuerpo. Las visitas rutinarias al médico son la mejor forma de darnos cuenta del inicio de la enfermedad renal, con la realización rutinaria del examen de orina, Bun y Creatinina. Ahí el médico puede darse cuenta de los primeros indicios. La presencia de proteínas en la orina y cambios del pH nos alertan. La función renal puede calcularse por los valores de creatinina en sangre. Cuando el fallo renal está establecido, la elevación de la presión arterial, retención de líquido y presencia de anemia, constituyen signos clínicos orientadores.

¿Existe algún componente genético?

Hay enfermedades genéticas que afectan al riñón produciendo insuficiencia renal. Un ejemplo frecuente es la poliquistosis renal, tanto del niño como del adulto. Se caracteriza por la presencia de múltiples quistes que destruyen la masa renal.

"Las enfermedades más frecuentes que llevan a trasplante renal son la diabetes y la hipertensión " Dr. Juan Caraballo Urólogo “

¿Cuál condición es la más común?

Los cálculos. Aunque no siempre se pueden prevenir, hay algunos originados por la alimentación, clima, hábitos de ingesta de líquido y presencia disminuida de citratos en la orina. No es aconsejable la ingesta en exceso de líquidos (por la dilución de solutos que pueden originar). Se recomienda una ingesta adecuada de agua, dependiendo de la actividad física de la persona, esto ayuda a evitar la formación de cálculos, así como la ingesta de cítricos como la naranja y limón que contienen citratos. Los refrescos gaseosos no son aconsejables.

¿En qué casos se precisa un trasplante?

Los trasplantes renales se indican en los pacientes con enfermedad terminal de riñón. Fallo irreversible de su función. Las enfermedades más frecuentes que llevan a trasplante renal son la diabetes y la hipertensión arterial. La gran mayoría de los pacientes que van a trasplante renal ya están en diálisis.

¿Cuál es la relación entre los medicamentos y los riñones?

Muchos pacientes que padecen dolor crónico por artritis o deformación ósea son usuarios diarios de ‘aines’, que son los medicamentos antiinflamatorios, que con el tiempo pueden llevar al paciente a una insuficiencia renal como efecto secundario sobre los vasos del glomérulo renal. Los ‘aines’ son importantes porque las personas los usan sin control. También debe tenerse precaución con el uso de los antibióticos porque algunos pueden dañar la función renal y hay que ajustar la dosis hasta en aquellas personas con daño leve o edad avanzada.

¿Qué esperanza de vida existe ante un tumor maligno del riñón?

El cáncer de riñón está dentro de los 10 tumores malignos más frecuentes en el hombre. La tasa de supervivencia depende del tipo de tumor y estadio. En los pacientes con tumores localizados dentro del riñón es de alrededor de un 90% a 5 años. Los que presentan extensión mínima y aquellos con metástasis a distancia van de 70 a 3% a 5 años.